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Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022
Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:34
2022-12-05T11:35
ярославль
происшествия
ярославская область
россия
михаил евраев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина была доставлена в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали", - сказал губернатор на оперативном совещании, его слова передает пресс-служба.
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ярославль
ярославская область
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ярославль, происшествия, ярославская область, россия, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ярославль, Происшествия, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:34 05.12.2022 (обновлено: 11:35 05.12.2022)
 
Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Губернатор: причиной взрыва газа в Ярославле стала самовольная эксплуатация оборудования

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина была доставлена в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали", - сказал губернатор на оперативном совещании, его слова передает пресс-служба.
Взрыв в Ярославле
Вчера, 11:26
Ярославский губернатор поручил дополнительно проверить газовое оборудование
 
ЯрославльПроисшествияЯрославская областьРоссияМихаил ЕвраевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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