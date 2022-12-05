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Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022

Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:34

2022-12-05T11:34

2022-12-05T11:35

ярославль

происшествия

ярославская область

россия

михаил евраев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина была доставлена в больницу. Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)."Причина взрыва очень простая – это самовольная эксплуатация газового оборудования. Произошло это на третьем этаже в квартире, кровля повреждена серьезно. Другие квартиры не пострадали", - сказал губернатор на оперативном совещании, его слова передает пресс-служба.

https://ria.ru/20221205/gaz-1836351657.html

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Екатерина Зайцева

ярославль, происшествия, ярославская область, россия, михаил евраев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)