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В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги
В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги - РИА Новости, 28.10.2022
В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги
Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске, три человека получили ожоги, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:47
2022-10-28T22:47
2022-10-28T22:47
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МАХАЧКАЛА, 28 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске, три человека получили ожоги, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на улице Молодежная, 5 в Каспийске.По информации ведомства, пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, разрушений нет."По предварительным данным, в результате хлопка газа произошло возгорание в одной из квартир дома. В результате ожоги получили три человека, в том числе ребёнок. Они госпитализированы. Жильцы дома эвакуированы", — говорится в сообщении.По информации ведомства, пожар ликвидирован.
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происшествия, жилье, россия, каспийск
Происшествия, Жилье, Россия, Каспийск
В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги
Прокуратура: в жилом доме в Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги
МАХАЧКАЛА, 28 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске, три человека получили ожоги, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее пресс-служба ГУМЧС России
по Дагестану сообщила о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на улице Молодежная, 5 в Каспийске.
По информации ведомства, пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, разрушений нет.
"По предварительным данным, в результате хлопка газа произошло возгорание в одной из квартир дома. В результате ожоги получили три человека, в том числе ребёнок. Они госпитализированы. Жильцы дома эвакуированы", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, пожар ликвидирован.