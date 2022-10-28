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В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги

В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги - РИА Новости, 28.10.2022

В Каспийске произошел взрыв газа, три человека получили ожоги

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске, три человека получили ожоги, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:47

2022-10-28T22:47

2022-10-28T22:47

происшествия

жилье

россия

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 28 окт — РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Каспийске, три человека получили ожоги, прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Ранее пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану сообщила о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома на улице Молодежная, 5 в Каспийске.По информации ведомства, пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, разрушений нет."По предварительным данным, в результате хлопка газа произошло возгорание в одной из квартир дома. В результате ожоги получили три человека, в том числе ребёнок. Они госпитализированы. Жильцы дома эвакуированы", — говорится в сообщении.По информации ведомства, пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20221026/izhevsk-1826912084.html

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происшествия, жилье, россия, каспийск