https://ria.ru/20221026/izhevsk-1826912084.html

В Ижевске возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа

В Ижевске возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа - РИА Новости, 26.10.2022

В Ижевске возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после хлопка бытового газа в Ижевске, в результате чего пострадал один... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:57

2022-10-26T13:57

2022-10-26T14:00

происшествия

жилье

ижевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после хлопка бытового газа в Ижевске, в результате чего пострадал один человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее мэр города Олег Бекмеметьев сообщил, что один человек пострадал при хлопке бытового газа в квартире жилого дома в Ижевске, остальных жильцов эвакуировали, предложив места в пунктах временного размещения."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что 26 октября в квартире на 9 этаже жилого дома в Ижевске произошёл хлопок газа. В результате пострадал 41-летний собственник квартиры, который с ожогами доставлен в больницу. По данным СК, предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа.В ходе расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины.Прокуратура Удмуртии по данному факту организовала проверку. "В ходе проверки прокуратура региона даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20221026/delo-1826833379.html

https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html

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происшествия, жилье, ижевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)