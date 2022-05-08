https://ria.ru/20220508/dom-1787532775.html

Воробьев поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Ступино

Воробьев поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Ступино - РИА Новости, 08.05.2022

Воробьев поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Ступино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил жильцов дома в Ступино, где 11 апреля произошёл взрыв газа, а также поставил задачу восстановить к концу... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:23

2022-05-08T17:23

2022-05-08T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

происшествия

андрей воробьев

ступино

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил жильцов дома в Ступино, где 11 апреля произошёл взрыв газа, а также поставил задачу восстановить к концу года пострадавший дом, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Задача - к концу года дом сделать, чтобы из гостиницы вы переехали в более комфортабельное собственное жильё. Восстановление дома для нас очень важно, мы сопровождаем каждый такой проект. Постараемся все сделать с самым высоким качеством. И я сюда ещё раз приехал, чтобы сказать, что вы не брошены, мы уделяем вам внимание", - приводят слова губернатора в пресс-службе.В гостиницу расселили 72 человека, в том числе 12 детей. Они обеспечены всем необходимым и трехразовым питанием, добавили в правительстве."В доме, где произошёл взрыв, проживало 226 человек. Из 6 подъездов пострадали 3 - обследование здания показало, что жить в расположенных тут квартирах нельзя. Сейчас строители усиливают несущие конструкции, а 3-й подъезд предстоит отстроить практически заново – от фундамента до кровли. Кроме того, в доме обновят системы отопления, водо- и газоснабжения", - уточнили в пресс-службе.Ранее 11 апреля в жилом доме в подмосковном Ступино произошёл взрыв газа, на место выезжал губернатор Андрей Воробьев. Жильцов эвакуировали в соседний Дом Культуры, а после переселили в гостиницы, другой части жильцов разрешили вернуться в квартиры, которые не пострадали. Погибли шесть человек, в больницу отправили пять пострадавших. Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, госпитализированных уже выписали.

https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html

московская область (подмосковье)

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, ступино