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Воробьев поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Ступино
Воробьев поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Ступино - РИА Новости, 08.05.2022
Воробьев поручил восстановить пострадавший от взрыва газа дом в Ступино
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил жильцов дома в Ступино, где 11 апреля произошёл взрыв газа, а также поставил задачу восстановить к концу... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:23
2022-05-08T17:23
2022-05-08T17:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
происшествия
андрей воробьев
ступино
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил жильцов дома в Ступино, где 11 апреля произошёл взрыв газа, а также поставил задачу восстановить к концу года пострадавший дом, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Задача - к концу года дом сделать, чтобы из гостиницы вы переехали в более комфортабельное собственное жильё. Восстановление дома для нас очень важно, мы сопровождаем каждый такой проект. Постараемся все сделать с самым высоким качеством. И я сюда ещё раз приехал, чтобы сказать, что вы не брошены, мы уделяем вам внимание", - приводят слова губернатора в пресс-службе.В гостиницу расселили 72 человека, в том числе 12 детей. Они обеспечены всем необходимым и трехразовым питанием, добавили в правительстве."В доме, где произошёл взрыв, проживало 226 человек. Из 6 подъездов пострадали 3 - обследование здания показало, что жить в расположенных тут квартирах нельзя. Сейчас строители усиливают несущие конструкции, а 3-й подъезд предстоит отстроить практически заново – от фундамента до кровли. Кроме того, в доме обновят системы отопления, водо- и газоснабжения", - уточнили в пресс-службе.Ранее 11 апреля в жилом доме в подмосковном Ступино произошёл взрыв газа, на место выезжал губернатор Андрей Воробьев. Жильцов эвакуировали в соседний Дом Культуры, а после переселили в гостиницы, другой части жильцов разрешили вернуться в квартиры, которые не пострадали. Погибли шесть человек, в больницу отправили пять пострадавших. Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, госпитализированных уже выписали.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html
московская область (подмосковье)
ступино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, андрей воробьев, ступино
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил жильцов дома в Ступино, где 11 апреля произошёл взрыв газа, а также поставил задачу восстановить к концу года пострадавший дом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Задача - к концу года дом сделать, чтобы из гостиницы вы переехали в более комфортабельное собственное жильё. Восстановление дома для нас очень важно, мы сопровождаем каждый такой проект. Постараемся все сделать с самым высоким качеством. И я сюда ещё раз приехал, чтобы сказать, что вы не брошены, мы уделяем вам внимание", - приводят слова губернатора в пресс-службе.
В гостиницу расселили 72 человека, в том числе 12 детей. Они обеспечены всем необходимым и трехразовым питанием, добавили в правительстве.
"В доме, где произошёл взрыв, проживало 226 человек. Из 6 подъездов пострадали 3 - обследование здания показало, что жить в расположенных тут квартирах нельзя. Сейчас строители усиливают несущие конструкции, а 3-й подъезд предстоит отстроить практически заново – от фундамента до кровли. Кроме того, в доме обновят системы отопления, водо- и газоснабжения", - уточнили в пресс-службе.
Ранее 11 апреля в жилом доме в подмосковном Ступино
произошёл взрыв газа, на место выезжал губернатор Андрей Воробьев
. Жильцов эвакуировали в соседний Дом Культуры, а после переселили в гостиницы, другой части жильцов разрешили вернуться в квартиры, которые не пострадали. Погибли шесть человек, в больницу отправили пять пострадавших. Как уточнили РИА Новости в региональном минздраве, госпитализированных уже выписали.