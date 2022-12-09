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В Рязани прогремел взрыв газа

В Рязани прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022

В Рязани прогремел взрыв газа

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:20

2022-12-09T18:20

2022-12-09T20:15

происшествия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

павел малков

рязанская область

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по региону.Информация о частичном обрушении здания на улице Пушкина поступила в 17:33.Из-под обломков дома спасли двух мужчин — 29 и 20 лет. Как рассказал в Telegram губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших госпитализировали в БСМП.Один человек находится в тяжелом состоянии, второй — средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства.Сейчас работы по разбору завалов продолжаются.Глава региона подтвердил, что к взрыву, предположительно, привела детонация бытового газа. Он находится на месте происшествия.Из дома также эвакуировали десять человек. Сейчас на месте происшествия дежурят автобус, для жильцов дома подготовили два пункта временного размещения.По информации прокуратуры, взрыв произошел в газовой колонке. Ведомство проверит действия ответственных за содержание дома.При этом произошло две квартиры оказались разрушены.В ведомстве отметили, что причиной взрыва мог стать самогонный аппарат.Ликвидацией последствий обрушения дома занимаются 19 спасателей, работают семь единиц техники.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Двухэтажный дом в Рязани после обрушения После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается 2022-12-09T18:20 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, павел малков, рязанская область, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани