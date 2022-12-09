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В Рязани прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022
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В Рязани прогремел взрыв газа
В Рязани прогремел взрыв газа - РИА Новости, 09.12.2022
В Рязани прогремел взрыв газа
Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:20
2022-12-09T20:15
происшествия
рязань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
павел малков
рязанская область
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по региону.Информация о частичном обрушении здания на улице Пушкина поступила в 17:33.Из-под обломков дома спасли двух мужчин — 29 и 20 лет. Как рассказал в Telegram губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших госпитализировали в БСМП.Один человек находится в тяжелом состоянии, второй — средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства.Сейчас работы по разбору завалов продолжаются.Глава региона подтвердил, что к взрыву, предположительно, привела детонация бытового газа. Он находится на месте происшествия.Из дома также эвакуировали десять человек. Сейчас на месте происшествия дежурят автобус, для жильцов дома подготовили два пункта временного размещения.По информации прокуратуры, взрыв произошел в газовой колонке. Ведомство проверит действия ответственных за содержание дома.При этом произошло две квартиры оказались разрушены.В ведомстве отметили, что причиной взрыва мог стать самогонный аппарат.Ликвидацией последствий обрушения дома занимаются 19 спасателей, работают семь единиц техники.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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Двухэтажный дом в Рязани после обрушения
После обрушения в доме в Рязани разрушены две квартиры, спасены два человека, разбор завалов продолжается
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происшествия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, павел малков, рязанская область, взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
Происшествия, Рязань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Павел Малков, Рязанская область, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
18:20 09.12.2022 (обновлено: 20:15 09.12.2022)
 
В Рязани прогремел взрыв газа

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани, пострадали два человека

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Информация о частичном обрушении здания на улице Пушкина поступила в 17:33.

"По предварительной информации, взрыв бытового газа спровоцировал обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего второй этаж здания частично обрушился на первый. Загорания нет", — говорится в сообщении.

Из-под обломков дома спасли двух мужчин — 29 и 20 лет. Как рассказал в Telegram губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших госпитализировали в БСМП.
Один человек находится в тяжелом состоянии, второй — средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства.
Сейчас работы по разбору завалов продолжаются.
© Фото : Павел Малков/TelegramМесто взрыва газа в жилом доме в Рязани
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : Павел Малков/Telegram
Место взрыва газа в жилом доме в Рязани
Глава региона подтвердил, что к взрыву, предположительно, привела детонация бытового газа. Он находится на месте происшествия.
Из дома также эвакуировали десять человек. Сейчас на месте происшествия дежурят автобус, для жильцов дома подготовили два пункта временного размещения.
По информации прокуратуры, взрыв произошел в газовой колонке. Ведомство проверит действия ответственных за содержание дома.
При этом произошло две квартиры оказались разрушены.
"Произошло обрушение межкомнатной перегородки, вследствие чего в первом подъезде дома второй этаж здания частично обрушился на первый", — уточнили в МЧС.
В ведомстве отметили, что причиной взрыва мог стать самогонный аппарат.
"В настоящее время данная версия рассматривается как наиболее вероятная, по предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты", — сообщили в МЧС.
Ликвидацией последствий обрушения дома занимаются 19 спасателей, работают семь единиц техники.
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ПроисшествияРязаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПавел МалковРязанская областьВзрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
 
 
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