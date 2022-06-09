https://ria.ru/20220609/gaz-1794203586.html

В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа

В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа - РИА Новости, 09.06.2022

В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа

Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T11:59

2022-06-09T11:59

2022-06-09T14:41

происшествия

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 9 июн - РИА Новости. Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю."Сегодня поступила информация о происшествии по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 22/5, 12-этажный дом. По прибытию информация подтверждена - хлопок газа без возгорания, повреждено четыре квартиры на втором этаже", - сказано в релизе.Эвакуированы 50 человек, пострадал один. На месте работают службы экстренного реагирования.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792349607.html

ставрополь

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)