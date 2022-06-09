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В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа - РИА Новости, 09.06.2022
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В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа - РИА Новости, 09.06.2022
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа
Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:59
2022-06-09T14:41
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 9 июн - РИА Новости. Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю."Сегодня поступила информация о происшествии по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 22/5, 12-этажный дом. По прибытию информация подтверждена - хлопок газа без возгорания, повреждено четыре квартиры на втором этаже", - сказано в релизе.Эвакуированы 50 человек, пострадал один. На месте работают службы экстренного реагирования.
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происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:59 09.06.2022 (обновлено: 14:41 09.06.2022)
 
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа

В Ставрополе взорвался газ, пострадал один человек, эвакуированы 50

© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краюВ Ставропольском крае ликвидируют последствия хлопка ГВС
В Ставропольском крае ликвидируют последствия хлопка ГВС - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : ГУМЧС России по Ставропольскому краю
В Ставропольском крае ликвидируют последствия хлопка ГВС
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 9 июн - РИА Новости. Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю.
"Сегодня поступила информация о происшествии по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 22/5, 12-этажный дом. По прибытию информация подтверждена - хлопок газа без возгорания, повреждено четыре квартиры на втором этаже", - сказано в релизе.
Эвакуированы 50 человек, пострадал один. На месте работают службы экстренного реагирования.
Последствия возгорания в результате газового хлопка на пятом этаже дома по улице Мира в городе Пензе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ПроисшествияСтавропольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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