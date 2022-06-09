https://ria.ru/20220609/gaz-1794203586.html
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа - РИА Новости, 09.06.2022
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа
Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T11:59
2022-06-09T11:59
2022-06-09T14:41
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 9 июн - РИА Новости. Хлопок газа произошёл в многоквартирном доме в Ставрополе, пострадал один человек, 50 эвакуированы, сообщает в четверг ГУМЧС по Ставропольскому краю."Сегодня поступила информация о происшествии по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 22/5, 12-этажный дом. По прибытию информация подтверждена - хлопок газа без возгорания, повреждено четыре квартиры на втором этаже", - сказано в релизе.Эвакуированы 50 человек, пострадал один. На месте работают службы экстренного реагирования.
https://ria.ru/20220601/gaz-1792349607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:59 09.06.2022 (обновлено: 14:41 09.06.2022)
В Ставрополе эвакуировали 50 человек из-за взрыва газа
В Ставрополе взорвался газ, пострадал один человек, эвакуированы 50