https://ria.ru/20221119/vzryv-1832687026.html

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех - РИА Новости, 19.11.2022

Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех

Под завалами обрушившегося дома на Сахалине нашли тела трех погибших, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T07:07

2022-11-19T07:07

2022-11-19T08:51

происшествия

сахалин

взрыв газа в доме на сахалине

валерий лимаренко

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Под завалами обрушившегося дома на Сахалине нашли тела трех погибших, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей", — написал он.Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Под завалами еще могут оставаться люди.Губернатор добавил, что на месте ЧП организовали оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки. На месте работают 59 спасателей и 13 единиц техники.Взрыв, как предполагается, бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме по Библиотечной улице в поселке Тимовское около пяти утра по местному времени. Местом взрыва стала квартира на четвертом этаже первого подъезда. Причины ЧП пока не ясны — дом не был газифицирован.

https://ria.ru/20221109/dagestan-1830282204.html

сахалин

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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, валерий лимаренко