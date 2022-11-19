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Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех - РИА Новости, 19.11.2022
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех
Под завалами обрушившегося дома на Сахалине нашли тела трех погибших, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T07:07
2022-11-19T07:07
2022-11-19T08:51
происшествия
сахалин
взрыв газа в доме на сахалине
валерий лимаренко
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Под завалами обрушившегося дома на Сахалине нашли тела трех погибших, сообщил в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко."По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей", — написал он.Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Под завалами еще могут оставаться люди.Губернатор добавил, что на месте ЧП организовали оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки. На месте работают 59 спасателей и 13 единиц техники.Взрыв, как предполагается, бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме по Библиотечной улице в поселке Тимовское около пяти утра по местному времени. Местом взрыва стала квартира на четвертом этаже первого подъезда. Причины ЧП пока не ясны — дом не был газифицирован.
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РИА Новости
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происшествия, сахалин, взрыв газа в доме на сахалине, валерий лимаренко
Происшествия, Сахалин, Взрыв газа в доме на Сахалине, Валерий Лимаренко
07:07 19.11.2022 (обновлено: 08:51 19.11.2022)
Число погибших при взрыве в доме на Сахалине увеличилось до трех
Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил об извлечении из-под завалов дома тел трех погибших
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Под завалами обрушившегося дома на Сахалине нашли тела трех погибших, сообщил в Telegram-канале
губернатор Валерий Лимаренко.
"По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей", — написал он.
Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших. Под завалами еще могут оставаться люди.
Губернатор добавил, что на месте ЧП организовали оперативный штаб. Готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. Добровольцам, помогающим разбирать завалы, выдают перчатки. На месте работают 59 спасателей и 13 единиц техники.
Взрыв, как предполагается, бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме по Библиотечной улице в поселке Тимовское около пяти утра по местному времени. Местом взрыва стала квартира на четвертом этаже первого подъезда. Причины ЧП пока не ясны — дом не был газифицирован.