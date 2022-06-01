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В пятиэтажке в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 01.06.2022
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В пятиэтажке в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек
В пятиэтажке в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 01.06.2022
В пятиэтажке в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек
Один человек погиб и двое получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Мытищах, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T13:17
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происшествия
мытищи
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Мытищах, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram.Ведомство начало проверку.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации, ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. На место выехали глава города и его заместители, жильцов эвакуировали, начался осмотр помещений.Открытое горение удалось ликвидировать в 13:09 на площади 120 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Он уточнил, что всего в доме зарегистрированы 133 человека, эвакуировали пятерых жителей. Несущие конструкции повреждений не получили, но обрушилась межквартирная перегородка и вылетели стекла.В пресс-службе АО "Мособлгаз" агентству подтвердили, что этот дом газифицирован, но подчеркнули, что компания его не обслуживает. На место приехала аварийная бригада, здание отключили от газоснабжения.Как позднее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, в результате взрыва погибла 32-летняя жительница, госпитализированы ребенок и женщина, жившие в соседних квартирах. Следователи открыли уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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Кадры дома в Мытищах, где взорвался газ
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происшествия, мытищи, видео
В пятиэтажке в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Мытищах, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram.
2022-06-01T13:17
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13:17 01.06.2022 (обновлено: 16:06 01.06.2022)
 
В пятиэтажке в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек

В пятиэтажном доме в Мытищах прогремел взрыв, погиб человек, двое госпитализированы

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Один человек погиб и двое получили травмы в результате взрыва газа в жилом доме в Мытищах, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram.
"По предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в городе Мытищи на улице Мира произошел хлопок газа. Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Ведомство начало проверку.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе городской администрации, ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. На место выехали глава города и его заместители, жильцов эвакуировали, начался осмотр помещений.
Открытое горение удалось ликвидировать в 13:09 на площади 120 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Он уточнил, что всего в доме зарегистрированы 133 человека, эвакуировали пятерых жителей. Несущие конструкции повреждений не получили, но обрушилась межквартирная перегородка и вылетели стекла.
В пресс-службе АО "Мособлгаз" агентству подтвердили, что этот дом газифицирован, но подчеркнули, что компания его не обслуживает. На место приехала аварийная бригада, здание отключили от газоснабжения.
Как позднее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий, в результате взрыва погибла 32-летняя жительница, госпитализированы ребенок и женщина, жившие в соседних квартирах. Следователи открыли уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
 
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