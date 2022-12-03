Рейтинг@Mail.ru
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа - РИА Новости, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221203/vzryv-1836062848.html
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа - РИА Новости, 03.12.2022
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа
Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T09:39
2022-12-03T09:45
происшествия
игорь бабушкин
астраханская область
камызякский район
камызяк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064206_0:559:1424:1360_1920x0_80_0_0_8bcaef72816c2c75aa7e1e7df7f7215f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке... В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что из дома эвакуированы 114 человек. Из них 12 человек размещены в пункте временного размещения, остальные - у родственников.По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. "Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о хлопке газа в многоквартирном жилом доме Камызякского района. На место выехал прокурор Камызякского района", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html
астраханская область
камызякский район
камызяк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836064206_0:425:1424:1493_1920x0_80_0_0_97c3d521ea7c878802ffdd667f8bb25f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, игорь бабушкин, астраханская область, камызякский район, камызяк
Происшествия, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Камызякский район, Камызяк
09:39 03.12.2022 (обновлено: 09:45 03.12.2022)
 
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа

В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа, пострадал человек

© пресс-служба губернатора Астраханской областиНа месте взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области. Кадр видео
На месте взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области. Кадр видео
© пресс-служба губернатора Астраханской области
На месте взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке... В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы", - написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что из дома эвакуированы 114 человек. Из них 12 человек размещены в пункте временного размещения, остальные - у родственников.
"Пообщался с жителями дома в ПВР. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан", - отметил Бабушкин. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут устранены за бюджетные средства, добавил он.
По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. "Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о хлопке газа в многоквартирном жилом доме Камызякского района. На место выехал прокурор Камызякского района", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
На месте обрушения дома в поселке Тымовское Сахалинской области. Кадр видео
19 ноября, 10:39
Момент взрыва газа в доме на Сахалине попал на видео
 
ПроисшествияИгорь БабушкинАстраханская областьКамызякский районКамызяк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала