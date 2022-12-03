https://ria.ru/20221203/vzryv-1836062848.html

В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа

В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа - РИА Новости, 03.12.2022

В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа

Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T09:39

2022-12-03T09:39

2022-12-03T09:45

происшествия

игорь бабушкин

астраханская область

камызякский район

камызяк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке... В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что из дома эвакуированы 114 человек. Из них 12 человек размещены в пункте временного размещения, остальные - у родственников.По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. "Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о хлопке газа в многоквартирном жилом доме Камызякского района. На место выехал прокурор Камызякского района", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832713115.html

астраханская область

камызякский район

камызяк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь бабушкин, астраханская область, камызякский район, камызяк