09:39 03.12.2022 (обновлено: 09:45 03.12.2022)
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа
В доме в Астраханской области прогремел взрыв газа, пострадал человек
© пресс-служба губернатора Астраханской областиНа месте взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области. Кадр видео
© пресс-служба губернатора Астраханской области
На месте взрыва газового оборудования в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области. Кадр видео
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Взрыв газового оборудования произошел в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области, один человек госпитализирован, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня рано утром произошел взрыв газового оборудования в одной из квартир жилого 5-этажного дома в Камызяке... В результате взрыва пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы", - написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что из дома эвакуированы 114 человек. Из них 12 человек размещены в пункте временного размещения, остальные - у родственников.
"Пообщался с жителями дома в ПВР. Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан", - отметил Бабушкин. Все повреждения в доме, если это станет возможным по результатам экспертизы, будут устранены за бюджетные средства, добавил он.
По факту инцидента прокуратура региона организовала проверку. "Прокуратура Астраханской области организовала проверку по информации о хлопке газа в многоквартирном жилом доме Камызякского района. На место выехал прокурор Камызякского района", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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