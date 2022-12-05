https://ria.ru/20221205/yaroslavl-1836331725.html
Число госпитализированных после взрыва газа в Ярославле выросло до двух
Число госпитализированных после взрыва газа в Ярославле выросло до двух - РИА Новости, 05.12.2022
Число госпитализированных после взрыва газа в Ярославле выросло до двух
Число доставленных в больницу после взрыва газа в доме в Ярославле увеличилось до двух человек, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Вадим Андямов. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:11
2022-12-05T10:11
2022-12-05T10:11
происшествия
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Число доставленных в больницу после взрыва газа в доме в Ярославле увеличилось до двух человек, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Вадим Андямов."Пострадал один человек - передан в карету скорой помощи. Одна женщина, неходячая, из соседней квартиры эвакуирована в больницу", - сообщил Андямов в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что взрыв газа произошел на третьем этаже. Была "разрушена одна стена, вырвана кровля и часть балкона".Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836314331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число госпитализированных после взрыва газа в Ярославле выросло до двух
Глава ГУ МЧС Андямов: число госпитализированных после взрыва в Ярославле выросло до двух
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Число доставленных в больницу после взрыва газа в доме в Ярославле увеличилось до двух человек, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Вадим Андямов.
"Пострадал один человек - передан в карету скорой помощи. Одна женщина, неходячая, из соседней квартиры эвакуирована в больницу", - сообщил Андямов в эфире телеканала "Россия 24
".
Он уточнил, что взрыв газа произошел на третьем этаже. Была "разрушена одна стена, вырвана кровля и часть балкона".
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.
Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).