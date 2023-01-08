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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Хасавюрте

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Хасавюрте - РИА Новости, 08.01.2023

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Хасавюрте

Уголовное дело о небезопасных работах или услугах завели по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте в Дагестане, сообщает СК. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T14:51

2023-01-08T14:51

2023-01-08T14:51

происшествия

россия

хасавюрт

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных работах или услугах завели по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Хасавюрте в Дагестане, сообщает СК. Ранее ГУМЧС по республике информировало, что на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35, в Хасавюрте произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них госпитализированы. Прокуратура Дагестана организовала проверку. "По факту получения травм жительницей Хасавюрта и малолетним ребёнком в результате утечки газа и воспламенения газовоздушной смеси в жилом доме следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), - сообщает ведомство в своем телеграм-канале. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет. Идут следственные действия.

россия

хасавюрт

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Спасатели ликвидируют последствия взрыва в многоквартирном доме в Хасавюрте Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте возросло до пяти, двое из них госпитализированы. 2023-01-08T14:51 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф), видео