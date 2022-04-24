https://ria.ru/20220424/gaz-1785197000.html

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2022

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже в Нижнем Тагиле в Свердловской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.04.2022

2022-04-24T19:00

2022-04-24T19:00

2022-04-24T19:56

происшествия

нижний тагил

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже в Нижнем Тагиле в Свердловской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадал один человек", - рассказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, это ЧП не носит криминальный характер."С большой долей вероятности можно утверждать, что это нарушение правил по обращению с газовым оборудованием, либо утечка газа при нарушении правил эксплуатации газового оборудования. В результате ЧП от взрывной волны пострадала пожилая женщина, она доставлена в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медпомощь. Газ в доме перекрыт, существенных повреждений взрыв в других квартирах не причинил", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20220411/vzryv-1782950597.html

нижний тагил

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, нижний тагил, россия