https://ria.ru/20220424/gaz-1785197000.html
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.04.2022
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие
Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже в Нижнем Тагиле в Свердловской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 24.04.2022
2022-04-24T19:00
2022-04-24T19:00
2022-04-24T19:56
происшествия
нижний тагил
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже в Нижнем Тагиле в Свердловской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Пострадал один человек", - рассказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, это ЧП не носит криминальный характер."С большой долей вероятности можно утверждать, что это нарушение правил по обращению с газовым оборудованием, либо утечка газа при нарушении правил эксплуатации газового оборудования. В результате ЧП от взрывной волны пострадала пожилая женщина, она доставлена в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медпомощь. Газ в доме перекрыт, существенных повреждений взрыв в других квартирах не причинил", - отметил Горелых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, нижний тагил, россия
19:00 24.04.2022 (обновлено: 19:56 24.04.2022)
В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавшие
Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Нижнем Тагиле
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже в Нижнем Тагиле в Свердловской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Инцидент произошёл в квартире, расположенной на пятом этаже дома по улице Пархоменко, 40. Газовоздушная смесь взорвалась без пожара.
"Пострадал один человек", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых
, по предварительным данным, это ЧП не носит криминальный характер.
"С большой долей вероятности можно утверждать, что это нарушение правил по обращению с газовым оборудованием, либо утечка газа при нарушении правил эксплуатации газового оборудования. В результате ЧП от взрывной волны пострадала пожилая женщина, она доставлена в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медпомощь. Газ в доме перекрыт, существенных повреждений взрыв в других квартирах не причинил", - отметил Горелых.