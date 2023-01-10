https://ria.ru/20230110/postradavshiy-1843947533.html
Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии
Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.01.2023
Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии
Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжёлом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу, сообщила... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:48
2023-01-10T16:48
2023-01-10T16:50
происшествия
коломна
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжёлом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в ГСУСК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже квартиры. "В результате происшествия в Непецино пострадал 1 человек. В настоящий момент он в тяжелом состоянии госпитализирован в Коломенскую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. По данному факту следователи организовали проверку, на месте работают следовали и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, ею также организовано проведение проверки. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.
https://ria.ru/20230110/vzryv-1843899912.html
коломна
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коломна, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коломна, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:48 10.01.2023 (обновлено: 16:50 10.01.2023)
Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии
Минздрав оценил состояние пострадавшего при взрыве газа в подмосковной Коломне как тяжелое
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжёлом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Ранее в региональном главке МЧС России
рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в ГСУСК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже квартиры.
"В результате происшествия в Непецино пострадал 1 человек. В настоящий момент он в тяжелом состоянии госпитализирован в Коломенскую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи организовали проверку, на месте работают следовали и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, ею также организовано проведение проверки. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.