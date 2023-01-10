https://ria.ru/20230110/postradavshiy-1843947533.html

Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.01.2023

Пострадавший при взрыве газа в Коломне находится в тяжелом состоянии

Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжёлом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу, сообщила... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:48

2023-01-10T16:48

2023-01-10T16:50

происшествия

коломна

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пострадавший после взрыва газа в квартире во вторник в подмосковной Коломне находится в тяжёлом состоянии, его доставили в Коломенскую больницу, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Ранее в региональном главке МЧС России рассказали, что взрыв газа произошел в квартире в Коломне, есть пострадавший. Как уточнили в ГСУСК, хлопок газовоздушной смеси произошел на первом этаже квартиры. "В результате происшествия в Непецино пострадал 1 человек. В настоящий момент он в тяжелом состоянии госпитализирован в Коломенскую больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. По данному факту следователи организовали проверку, на месте работают следовали и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области, ею также организовано проведение проверки. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

https://ria.ru/20230110/vzryv-1843899912.html

коломна

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коломна, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)