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В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей - РИА Новости, 19.11.2022
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В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей
В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей - РИА Новости, 19.11.2022
В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей
В жилом доме в Тымовске на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, говорится в сообщении МЧС. РИА Новости, 19.11.2022
2022-11-19T05:43
2022-11-19T09:08
происшествия
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В жилом доме в Тымовске на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, говорится в сообщении МЧС."Сахалинская область, город Тымовск... По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме... обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — заявили в ведомстве.Отмечается, что инцидент произошел в доме 6а по улице Библиотечной в 05.03 мск. По предварительной информации, здание не было газифицировано.На место прибыли спасатели, начался разбор завалов и поиск людей.Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, в свою очередь, сообщил, что ЧП привело к гибели человека.Глава региона добавил, что для жителей дома организовали пункт временного размещения.
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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
05:43 19.11.2022 (обновлено: 09:08 19.11.2022)
 
В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

МЧС сообщило об обрушении пяти этажей в жилом доме на Сахалине из-за взрыва газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В жилом доме в Тымовске на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, говорится в сообщении МЧС.
"Сахалинская область, город Тымовск... По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме... обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что инцидент произошел в доме 6а по улице Библиотечной в 05.03 мск. По предварительной информации, здание не было газифицировано.
На место прибыли спасатели, начался разбор завалов и поиск людей.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, в свою очередь, сообщил, что ЧП привело к гибели человека.

"На данный момент один погибший и один пострадавший. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются", — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что для жителей дома организовали пункт временного размещения.
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ПроисшествияСахалинРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме на Сахалине
 
 
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