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В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей - РИА Новости, 19.11.2022

В доме на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей

В жилом доме в Тымовске на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, говорится в сообщении МЧС. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T05:43

2022-11-19T05:43

2022-11-19T09:08

происшествия

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В жилом доме в Тымовске на Сахалине произошел взрыв газа, обрушились пять этажей, под завалами могут находиться люди, говорится в сообщении МЧС."Сахалинская область, город Тымовск... По предварительной версии, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме... обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек", — заявили в ведомстве.Отмечается, что инцидент произошел в доме 6а по улице Библиотечной в 05.03 мск. По предварительной информации, здание не было газифицировано.На место прибыли спасатели, начался разбор завалов и поиск людей.Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, в свою очередь, сообщил, что ЧП привело к гибели человека.Глава региона добавил, что для жителей дома организовали пункт временного размещения.

https://ria.ru/20221109/dagestan-1830282204.html

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происшествия, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине