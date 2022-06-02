https://ria.ru/20220602/vzryv-1792517192.html
Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице
Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице - РИА Новости, 02.06.2022
Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице
Жители многоквартирного дома в подмосковных Мытищах, в котором накануне произошел взрыв газа, расселены в гостинице, в первом и четвертом подъездах восстановили РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:36
2022-06-02T08:36
2022-06-02T08:36
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители многоквартирного дома в подмосковных Мытищах, в котором накануне произошел взрыв газа, расселены в гостинице, в первом и четвертом подъездах восстановили подачу воды и электричества, сообщила глава Мытищинского городского округа Юлия Купецкая."На данный момент жители пострадавших квартир расселены в гостиницу. После первичного исследования дома жителям первого и четвертого подъездов восстановили подачу воды и электричества… Продолжатся осмотры квартир второго и третьего подъездов на возможность дальнейшего проживания. Для всех, чьи квартиры пострадали в наибольшей степени, будет предоставлено временное жилье", - написала Купецкая в своем Telegram-канале.По ее словам, погиб один человек, госпитализированы четверо. Ситуация находится на контроле и каждый случай будет решаться индивидуально.
https://ria.ru/20220601/vzryv-1792326285.html
мытищи
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице
Жителей пострадавших от взрыва газа дома в Мытищах расселили в гостинице