https://ria.ru/20220602/vzryv-1792517192.html

Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице

Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице - РИА Новости, 02.06.2022

Жителей дома в Мытищах, где произошел взрыв газа, расселили в гостинице

Жители многоквартирного дома в подмосковных Мытищах, в котором накануне произошел взрыв газа, расселены в гостинице, в первом и четвертом подъездах восстановили РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:36

2022-06-02T08:36

2022-06-02T08:36

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители многоквартирного дома в подмосковных Мытищах, в котором накануне произошел взрыв газа, расселены в гостинице, в первом и четвертом подъездах восстановили подачу воды и электричества, сообщила глава Мытищинского городского округа Юлия Купецкая."На данный момент жители пострадавших квартир расселены в гостиницу. После первичного исследования дома жителям первого и четвертого подъездов восстановили подачу воды и электричества… Продолжатся осмотры квартир второго и третьего подъездов на возможность дальнейшего проживания. Для всех, чьи квартиры пострадали в наибольшей степени, будет предоставлено временное жилье", - написала Купецкая в своем Telegram-канале.По ее словам, погиб один человек, госпитализированы четверо. Ситуация находится на контроле и каждый случай будет решаться индивидуально.

https://ria.ru/20220601/vzryv-1792326285.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)