https://ria.ru/20221105/vzryv-1829330062.html

В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа

В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа - РИА Новости, 05.11.2022

В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде, один человек получил травмы, сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:51

2022-11-05T10:51

2022-11-05T10:52

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде, один человек получил травмы, сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры Московской области."По предварительной информации, сегодня примерно в 5 утра в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия разрушена часть внешней стены, часть плиты балконного блока и межквартирная перегородка. Травмы получил один человек, которому оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.Также прокуратура Сергиева Посада организовала проверку. Сотрудники городской прокуратуры оценят соблюдение законодательства и действия ответственных лиц.Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20221028/vzryv-1827682859.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, россия