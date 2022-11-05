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В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа
В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа - РИА Новости, 05.11.2022
В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде, один человек получил травмы, сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:51
2022-11-05T10:51
2022-11-05T10:52
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде, один человек получил травмы, сообщение опубликовано в Telegram-канале прокуратуры Московской области."По предварительной информации, сегодня примерно в 5 утра в многоквартирном жилом доме в Сергиевом Посаде произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия разрушена часть внешней стены, часть плиты балконного блока и межквартирная перегородка. Травмы получил один человек, которому оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.Также прокуратура Сергиева Посада организовала проверку. Сотрудники городской прокуратуры оценят соблюдение законодательства и действия ответственных лиц.Уточняется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Россия
10:51 05.11.2022 (обновлено: 10:52 05.11.2022)
В Сергиевом посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа
Прокуратура Подмосковья сообщила о взрыве газа в многоквартирном доме в Сергиевом Посаде