https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796471032.html

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском - РИА Новости, 18.06.2022

Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском

Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T18:14

2022-06-18T18:14

2022-06-18T18:20

происшествия

россия

сухобузимский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД."В дежурную часть МО МВД России "Емельяновский" поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html

россия

сухобузимский район

красноярский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, сухобузимский район, красноярский край