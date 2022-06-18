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Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском - РИА Новости, 18.06.2022
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Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском - РИА Новости, 18.06.2022
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском
Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:14
2022-06-18T18:20
происшествия
россия
сухобузимский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД."В дежурную часть МО МВД России "Емельяновский" поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html
россия
сухобузимский район
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происшествия, россия, сухобузимский район, красноярский край
18:14 18.06.2022 (обновлено: 18:20 18.06.2022)
 
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском

При взрыве бытового газа в частном доме в Красноярском крае пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД.
"В дежурную часть МО МВД России "Емельяновский" поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Газовый баллон - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 22:11
Один человек пострадал при взрыве бытового газа в доме в Ленобласти
 
ПроисшествияРоссияСухобузимский районКрасноярский край
 
 
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