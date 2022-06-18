https://ria.ru/20220618/postradavshie-1796471032.html
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском - РИА Новости, 18.06.2022
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском
Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T18:14
2022-06-18T18:14
2022-06-18T18:20
происшествия
россия
сухобузимский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы в результате хлопка бытового газа в частном доме поселка Большие пруды Красноярского края, сообщает краевой главк ГУМВД."В дежурную часть МО МВД России "Емельяновский" поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в п. Большие пруды Сухобузимского района произошёл хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме", - говорится в сообщении.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20220611/gaz-1794814271.html
россия
сухобузимский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, сухобузимский район, красноярский край
18:14 18.06.2022 (обновлено: 18:20 18.06.2022)
Четыре человека пострадали при взрыве бытового газа под Красноярском
При взрыве бытового газа в частном доме в Красноярском крае пострадали четыре человека