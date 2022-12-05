Рейтинг@Mail.ru
В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/gaz-1836346605.html
В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке
В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке - РИА Новости, 05.12.2022
В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке
В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:10
2022-12-05T15:54
происшествия
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836399942_0:110:837:581_1920x0_80_0_0_a7d1d1fcd20900be4ad3d67a856538b4.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, никто не пострадал. В результате ЧП обрушились две межквартирные перегородки.После инцидента начался пожар на площади около 30 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.В региональном управлении МЧС подтвердили, что погибших и пострадавших нет. Всего из-за ЧП пришлось эвакуировать 18 человек, в том числе троих детей.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836340020.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836399942_0:32:837:660_1920x0_80_0_0_c3ea1c523ee9ce7a33d27504e28add06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
11:10 05.12.2022 (обновлено: 15:54 05.12.2022)
 
В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке

В Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме

© Фото : СУСК РФ по Нижегородской областиПоследствия хлопка газовоздушной смеси в городе Заволжье Нижегородской области
Последствия хлопка газовоздушной смеси в городе Заволжье Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : СУСК РФ по Нижегородской области
Последствия хлопка газовоздушной смеси в городе Заволжье Нижегородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"На проспекте Дзержинского на втором этаже в четвертом подъезде дома № 45 произошел хлопок газовоздушной смеси", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, никто не пострадал. В результате ЧП обрушились две межквартирные перегородки.
После инцидента начался пожар на площади около 30 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
В региональном управлении МЧС подтвердили, что погибших и пострадавших нет. Всего из-за ЧП пришлось эвакуировать 18 человек, в том числе троих детей.
Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
Вчера, 10:44
Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в Нижневартовске
 
ПроисшествияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала