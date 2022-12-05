https://ria.ru/20221205/gaz-1836346605.html

В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке

В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке - РИА Новости, 05.12.2022

В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке

В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:10

2022-12-05T11:10

2022-12-05T15:54

происшествия

нижегородская область

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По предварительной информации, никто не пострадал. В результате ЧП обрушились две межквартирные перегородки.После инцидента начался пожар на площади около 30 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.В региональном управлении МЧС подтвердили, что погибших и пострадавших нет. Всего из-за ЧП пришлось эвакуировать 18 человек, в том числе троих детей.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836340020.html

нижегородская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область