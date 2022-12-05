11:10 05.12.2022 (обновлено: 15:54 05.12.2022)
В нижегородском Заволжье взорвался газ в многоэтажке
В Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме
© Фото : СУСК РФ по Нижегородской областиПоследствия хлопка газовоздушной смеси в городе Заволжье Нижегородской области
© Фото : СУСК РФ по Нижегородской области
Последствия хлопка газовоздушной смеси в городе Заволжье Нижегородской области
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В городе Заволжье Нижегородской области взорвался газ в многоэтажном жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На проспекте Дзержинского на втором этаже в четвертом подъезде дома № 45 произошел хлопок газовоздушной смеси", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, никто не пострадал. В результате ЧП обрушились две межквартирные перегородки.
После инцидента начался пожар на площади около 30 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
В региональном управлении МЧС подтвердили, что погибших и пострадавших нет. Всего из-за ЧП пришлось эвакуировать 18 человек, в том числе троих детей.