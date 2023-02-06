https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах

Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах - РИА Новости, 06.02.2023

Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах

в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:24

2023-02-06T10:24

2023-02-06T10:24

справки

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

турция

япония

кипр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849935989_0:156:1422:956_1920x0_80_0_0_a779a6e394add9c25c20b946b1c8aa8d.jpg

2023 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий. Землетрясение сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях Сирии, а также в Ливане и Ираке. Как сообщил вице-президент Турции Октай, в результате землетрясения погибли 284 человека, еще 2323 человека получили ранения и травмы. В Сирии в результате землетрясения погибли 237 человек, пострадали 639. 28 января на северо-западе Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков. В результате землетрясения три человека погибли, 1167 пострадали. (РИА Новости, 30 января 2023 года, 14:55)9 января землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии. Оно было зафиксировано в 341,1 километра к северо-востоку от населенного пункта Туал в провинции Малуку с населением 39,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 95,2 километра. 8 января у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,0. Оно было зафиксировано в 23 километрах к северо-западу от населенного пункта Порт-Олри с населением примерно 1,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 27,7 километра.Из-за землетрясения была объявлена угроза цунами. (РИА Новости, 08 января 2023 года, 16:40)20224 декабря близ Королевства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 108 километрах от населенного пункта Хихифо. Очаг залегал на глубине 36 километров. (РИА Новости, 04 декабря 2022 года, 22:57)21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур в индонезийской провинции Западная Ява произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его жертвами стали более 250 человек, 31 человек пропал без вести, 377 получили ранения. Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.Более 2300 домов были разрушены полностью или получили значительные повреждения. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра.11 ноября у берегов островов Тонга было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 220 километрах к северо-западу от города Неиафу. Очаг залегал на глубине 33 километра. Из-за землетрясения была объявлена угроза цунами.25 октября на Филиппинах было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался в девяти километрах к юго-востоку от города Пинили. Очаг залегал на глубине 10 километров.5 октября в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 15 километрах к юго-востоку от населенного пункта Хой в провинции Западный Азербайджан. Очаг залегал на глубине пяти километров. После землетрясения были зафиксированы около 30 афтершоков. Представитель службы скорой помощи сообщил, что число пострадавших превысило 1,1 тысячи человек. Более 500 жилых домов получили серьезные повреждения или были разрушены. (РИА Новости, 5 октября 2022 года, 21:54)19 сентября на западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,7. Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света. Два человека погибли. В течение нескольких дней после первого землетрясения было зафиксировано более 1400 афтершоков.18 сентября на Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами. По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в 6:44 по времени UTC (9:44 мск). Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6,9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине десяти километров. Информации о возможных жертвах пока нет.14 сентября мощное землетрясение произошло у побережья Вануату. Его магнитуда составила 6,7, по данным Геологической службы США (USGS). Землетрясение было зафиксировано в 209 километрах к юго-востоку от города Исангел. Очаг залегал на глубине 143 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами не было. (РИА Новости, 14 сентября 2022, 14:38)11 сентября мощное землетрясение произошло в городе Вау на востоке Папуа – Новой Гвинеи. Его эпицентр располагался примерно в 123 километрах к северо-западу от города Вау, а очаг залегал на глубине 61 километра. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда составила 7,6. Жертвами стали 10 человек. (РИА Новости, 14 сентября 2022, 11:52)5 сентября землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин (Джагсамка) Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань (КНР). В результате землетрясения обрушились 243 частных дома и два общественных здания, более 13 тысяч частных домов и 142 общественных здания получили повреждения, также были повреждены более 300 отелей, небольших гостиниц и гостевых домов, были обесточены несколько населенных пунктов, повреждены инфраструктурные объекты, включая дорожное полотно на нескольких шоссе. Власти эвакуировали из пострадавших районов более 10 тысяч человек. Число жертв превысило 90 человек, 25 человек остаются пропавшими без вести. (РИА Новости, 12 сентября 2022, 07:06)27 июля на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0. Оно затронуло провинции на северо-западе острова Лусон, а также прилегающие районы, в том числе Манильскую агломерацию. Очаг залегал на глубине 17 километров. Погибли 10 человек, пострадали – 375. В общей сложности землетрясение затронуло более 314 тысяч человек.25 июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Эквадоре. Подземные толчки были зафиксированы в 17,8 километрах от города Сан-Габриэль в провинции Карчи и ощущались в 26 кантонах. По меньшей мере восемь человек пострадали, 334 жилых дома были повреждены, 18 были разрушены. (РИА Новости, 26 июля 2022, 09:51)18 июля в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Число пострадавших Афганистана превысило 30 человек. (РИА Новости, 19 июля 2022, 19:40)15 июля к северу от эквадорского города Гуаякиль произошло сильное землетрясение. Сильные толчки ощущались в городах Гуаякиль, столице Кито, Санто-Доминго, Амбато, Сигчос и Куэнка. Магнитуда основного толчка составила 6,1. По меньшей мере один человек погиб и более 90 зданий получили повреждения. (РИА Новости, 16 июля 2022, 07:00)В ночь на 2 июля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров. В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2. Погибли трое мужчин и две женщины. Кроме того, 12 человек были госпитализированы.21 июня в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным геологической службы США (USGS), оно было зафиксировано в 20.54 по времени UTC (23.54 мск). Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра. В результате землетрясения погибли 255 человек, более 150 пострадали.8 июня МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале. Подземные толчки зафиксировали в 20:24 (15:24 мск). По данным ведомства, эпицентр находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В городах области ощущалось до пяти баллов. По данным единых дежурных диспетчерских служб Приангарья, жертв и разрушений нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что толчки ощутили и жители разных районов Читы.1 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров. В результате землетрясения погибли четыре человека, более 40 получили ранения.23 апреля землетрясение произошло на юге Боснии и Герцеговины (БиГ) в 20 километрах к востоку от города Столац. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине пяти километров. В результате землетрясения один человек погиб, двое получили ранения. По данным СМИ, сильные колебания почвы ощутили также в Далмации, регионе в прибрежной части Хорватии. Люди выбегали из домов и квартир, туристических объектов в Дубровнике. Это продолжалось несколько секунд. СМИ опубликовали данные черногорских сейсмологов, которые оценили подземные толчки в 5,5 баллов.31 марта землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новая Каледони. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в 05.44 по времени UTC (08.44 мск) в 280 километрах к юго-востоку от города Тадин. Очаг залегал на глубине десяти километров. 30 марта в районе Новой Каледонии произошло другое мощное землетрясение, его магнитуда составила 7 баллов. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.16 марта на северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Толчки ощущались в северных и северо-восточных префектурах, а также в столице Токио. Очаг залегал на глубине 60 километров. Объявлена угроза цунами. Информации о жертвах и разрушениях нет. Как сообщает агентство Киодо, противопожарные службы префектуры Фукусима получают многочисленные сообщения о пострадавших. Более 2 миллионов зданий остались без электричества. Позднее произошло повторное землетрясение магнитудой 5,6.14 марта недалеко от побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в 168 километрах к западу от города Париаман в провинции Западная Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.16 февраля в Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался в 54 километрах от города Масатенанго и в 84 километрах от города Эскуинтла. Очаг залегал на глубине 36 километров. Позднее последовал афтершок магнитудой 5,0. Эпицентр располагался в 51 километре от Масатенанго. Очаг залегал на глубине 19 километров. Информация о возможных жертвах не поступала. Несколько районов страны остались без света. Проблемы с электроснабжением отмечались в столице.24 января в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,3. Подземный толчок был зафиксирован в районе коммуны Петит-Ривьер-де-Нип. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Cледом за первым толчком произошел второй сейсмический удар магнитудой 3,7. В результате землетрясения пострадали 52 человека, двое погибли.В ночь на 22 января у японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами не было. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров под водой. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Оита, Миядзаки, Коти, Кумамото. Более пяти афтершоков магнитудой до 4,5 было зафиксировано в течение часа после мощного землетрясения у японского острова Кюсю. Известно об одном пострадавшем.11 января у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 91 километре к юго-востоку от небольшого населенного пункта Никольский на Алеутских островах. Очаг залегал на глубине 33 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.11 января у берегов Кипра произошло землетрясение, по данным Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 6,6, эпицентр землетрясения располагался в 115 километрах к северо-западу от города Лимасол, очаг залегал на глубине 19,6 километра. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,5, а очаг залегал на глубине 51 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.8 января в китайской провинции Цинхай произошло землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда составила 6,3 балла. Местные специалисты указывают, что магнитуда составила 6,9. В результате него в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, в 114 километрах от эпицентра, обрушился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров. Толчки ощущали жители некоторых крупных городов. Пострадали девять человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сирия

турция

япония

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, турция, япония, кипр, россия