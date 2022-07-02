https://ria.ru/20220702/iran-1799738220.html

СМИ: число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти

СМИ: число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти - РИА Новости, 02.07.2022

СМИ: число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти

Число жертв землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана увеличилось до пяти, передает иранское агентство Fars. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T05:24

2022-07-02T05:24

2022-07-02T05:24

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число жертв землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана увеличилось до пяти, передает иранское агентство Fars.Ранее сообщалось о трех погибших и 19 пострадавших.По сообщению агентства, погибли трое мужчин и две женщины. Кроме того, 12 человек были госпитализированы.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал ночью землетрясение магнитудой 6,0 в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров. В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.

https://ria.ru/20220626/zemletryasenie-1798168787.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран