https://ria.ru/20221111/zemletryasenie-1830790558.html

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 11.11.2022

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у берегов островов Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:09

2022-11-11T14:09

2022-11-11T14:31

в мире

тонга

сша

американское самоа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у берегов островов Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 10.48 по времени UTC (13.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 220 километрах к северо-западу от города Неиафу. Очаг залегал на глубине 33 километра.Также из-за землетрясения объявлена угроза цунами.Предупреждение опубликовано на сайте системы предупреждения метеослужбы США в отношении Американского Самоа. Кроме того, в предупреждении сообщается о возможности цунами в 300 километрах от эпицентра землетрясения вдоль берегов острова Ниуэ и островов Тонга.Эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 у берегов Тонга располагался в 220 километрах к северо-западу от города Неиафу. Очаг залегал на глубине 33 километра.Позднее сейсмологи понизили магнитуду землетрясения до 7,1.

https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829664486.html

https://ria.ru/20221109/zemletryasenie-1830134550.html

тонга

сша

американское самоа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тонга, сша, американское самоа