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У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5 - РИА Новости, 11.11.2022
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5
Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у берегов островов Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:09
2022-11-11T14:09
2022-11-11T14:31
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у берегов островов Тонга, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 10.48 по времени UTC (13.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 220 километрах к северо-западу от города Неиафу. Очаг залегал на глубине 33 километра.Также из-за землетрясения объявлена угроза цунами.Предупреждение опубликовано на сайте системы предупреждения метеослужбы США в отношении Американского Самоа. Кроме того, в предупреждении сообщается о возможности цунами в 300 километрах от эпицентра землетрясения вдоль берегов острова Ниуэ и островов Тонга.Эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 у берегов Тонга располагался в 220 километрах к северо-западу от города Неиафу. Очаг залегал на глубине 33 километра.Позднее сейсмологи понизили магнитуду землетрясения до 7,1.
https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829664486.html
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в мире, тонга, сша, американское самоа
В мире, Тонга, США, Американское Самоа
14:09 11.11.2022 (обновлено: 14:31 11.11.2022)
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,5
После землетрясение у Королевства Конго магнитудой 7,5 объявили угрозу цунами