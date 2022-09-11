https://ria.ru/20220911/zemletryasenie-1815962381.html

В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения

В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения - РИА Новости, 11.09.2022

В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения

По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали из-за мощного землетрясения в городе Вау на востоке Папуа — Новой Гвинеи, передает агентство... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:04

2022-09-11T11:04

2022-09-11T14:33

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали из-за мощного землетрясения в городе Вау на востоке Папуа — Новой Гвинеи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в субботу, в 23:46 по времени UTC (2:46 воскресенья мск), в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался примерно в 123 километрах к северо-западу от города Вау, а очаг залегал на глубине 61 километра."Как сообщил глава местного ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихий Чарли Масанж, три человека погибли из-за оползня в золотодобывающем городе Вау", — отмечает агентство.Кроме того, еще несколько людей получили травмы от упавших на них конструкций или обломков. Также, по словам Масанжа, в результате стихийного бедствия поврежден ряд больниц, жилых домов и дорог. Специалист отметил, что оценить весь ущерб от землетрясения получится не сразу.

https://ria.ru/20220911/zmletryaseniya-1815937725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, папуа-новая гвинея