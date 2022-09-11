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В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения - РИА Новости, 11.09.2022
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В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения
В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения - РИА Новости, 11.09.2022
В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения
По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали из-за мощного землетрясения в городе Вау на востоке Папуа — Новой Гвинеи, передает агентство... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:04
2022-09-11T14:33
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали из-за мощного землетрясения в городе Вау на востоке Папуа — Новой Гвинеи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в субботу, в 23:46 по времени UTC (2:46 воскресенья мск), в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался примерно в 123 километрах к северо-западу от города Вау, а очаг залегал на глубине 61 километра."Как сообщил глава местного ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихий Чарли Масанж, три человека погибли из-за оползня в золотодобывающем городе Вау", — отмечает агентство.Кроме того, еще несколько людей получили травмы от упавших на них конструкций или обломков. Также, по словам Масанжа, в результате стихийного бедствия поврежден ряд больниц, жилых домов и дорог. Специалист отметил, что оценить весь ущерб от землетрясения получится не сразу.
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
11:04 11.09.2022 (обновлено: 14:33 11.09.2022)
 
В Папуа — Новой Гвинее не менее трех человек погибли после землетрясения

В Папуа-Новой Гвинее погибли не менее трех человек после землетрясения магнитудой 7,6

© AFP 2022 / WanNaiks GalleryПоследствия землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Последствия землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / WanNaiks Gallery
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали из-за мощного землетрясения в городе Вау на востоке Папуа — Новой Гвинеи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в субботу, в 23:46 по времени UTC (2:46 воскресенья мск), в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6. Его эпицентр располагался примерно в 123 километрах к северо-западу от города Вау, а очаг залегал на глубине 61 километра.
"Как сообщил глава местного ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихий Чарли Масанж, три человека погибли из-за оползня в золотодобывающем городе Вау", — отмечает агентство.
Кроме того, еще несколько людей получили травмы от упавших на них конструкций или обломков. Также, по словам Масанжа, в результате стихийного бедствия поврежден ряд больниц, жилых домов и дорог. Специалист отметил, что оценить весь ущерб от землетрясения получится не сразу.
Последствия землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
04:01
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
 
В миреПапуа-Новая Гвинея
 
 
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