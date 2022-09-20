https://ria.ru/20220920/zemletryasenie-1818011444.html

Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек

Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек - РИА Новости, 20.09.2022

Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек

Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света в пяти регионах Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:20

2022-09-20T01:20

2022-09-20T01:20

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мексика

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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света в пяти регионах Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в понедельник на западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электроэнергии.Согласно представленной статистике, сильнее других пострадала столица и штат Мехико - в сумме более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Ещё 145 тысяч - в штате Колима, 106 тысяч - в Мичоакане, где находился эпицентр толчков, и 72 тысячи - в штате Халиско.Согласно обновленным данным национальной сейсмологической службы, магнитуда сегодняшнего землетрясения составила 7,7. В настоящий момент известно об одном погибшем в штате Колима и одном пострадавшем в Мехико результате разрушений, вызванных подземными толчками.Новые подземные толчки произошли в годовщину двух разрушительных землетрясений - 2017 и 1985 годов. Последнее также произошло 19 сентября в штате Мичоакан - тогда магнитуда составила 8,1, погибли свыше 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html

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Максим Горбачев

в мире, мексика