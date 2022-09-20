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Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек - РИА Новости, 20.09.2022
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Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек
Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек - РИА Новости, 20.09.2022
Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек
Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света в пяти регионах Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:20
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в мире
мексика
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света в пяти регионах Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в понедельник на западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электроэнергии.Согласно представленной статистике, сильнее других пострадала столица и штат Мехико - в сумме более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Ещё 145 тысяч - в штате Колима, 106 тысяч - в Мичоакане, где находился эпицентр толчков, и 72 тысячи - в штате Халиско.Согласно обновленным данным национальной сейсмологической службы, магнитуда сегодняшнего землетрясения составила 7,7. В настоящий момент известно об одном погибшем в штате Колима и одном пострадавшем в Мехико результате разрушений, вызванных подземными толчками.Новые подземные толчки произошли в годовщину двух разрушительных землетрясений - 2017 и 1985 годов. Последнее также произошло 19 сентября в штате Мичоакан - тогда магнитуда составила 8,1, погибли свыше 10 тысяч человек.
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в мире, мексика
В мире, Мексика
01:20 20.09.2022
 
Землетрясение в Мексике оставило без света более миллиона человек

Землетрясение в Мексике оставило без света 1,2 миллиона человек

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Depositphotos / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Около 1,2 миллиона потребителей электроэнергии остались без света в пяти регионах Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в понедельник на западе страны, сообщила Федеральная комиссия по электроэнергии.
"Землетрясение затронуло 1,2 миллиона пользователей в пяти регионах. Сервис восстановлен на 68%, пострадали 8% потребителей из 14,6 миллиона в этих штатах", - говорится в бюллетене, опубликованном в блоге комиссии в Twitter.
Согласно представленной статистике, сильнее других пострадала столица и штат Мехико - в сумме более 900 тысяч потребителей электроэнергии. Ещё 145 тысяч - в штате Колима, 106 тысяч - в Мичоакане, где находился эпицентр толчков, и 72 тысячи - в штате Халиско.
Согласно обновленным данным национальной сейсмологической службы, магнитуда сегодняшнего землетрясения составила 7,7. В настоящий момент известно об одном погибшем в штате Колима и одном пострадавшем в Мехико результате разрушений, вызванных подземными толчками.
Новые подземные толчки произошли в годовщину двух разрушительных землетрясений - 2017 и 1985 годов. Последнее также произошло 19 сентября в штате Мичоакан - тогда магнитуда составила 8,1, погибли свыше 10 тысяч человек.

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