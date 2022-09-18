https://ria.ru/20220918/zemletryasenie-1817633465.html

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 18.09.2022

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:06

2022-09-18T10:06

2022-09-18T18:04

в мире

тайвань

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США.По ее данным, подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в 6:44 по времени UTC (9:44 мск). Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6,9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине десяти километров.Информации о возможных жертвах пока нет, но китайские СМИ пишут, что в городе Юйли обрушилось здание. Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором видно, как на одной из железнодорожных станций раскачивается поезд.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах Тайваня. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html

тайвань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань