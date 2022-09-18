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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 18.09.2022
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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2 - РИА Новости, 18.09.2022
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2
На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:06
2022-09-18T18:04
в мире
тайвань
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США.По ее данным, подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в 6:44 по времени UTC (9:44 мск). Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6,9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине десяти километров.Информации о возможных жертвах пока нет, но китайские СМИ пишут, что в городе Юйли обрушилось здание. Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором видно, как на одной из железнодорожных станций раскачивается поезд.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах Тайваня. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
10:06 18.09.2022 (обновлено: 18:04 18.09.2022)
 
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, есть разрушения

© AP Photo / Hualien City GovernmenСпасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань
Спасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Hualien City Governmen
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На Тайване произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами, сообщает Геологическая служба США.
По ее данным, подземные толчки магнитудой 7,2 зафиксированы в 6:44 по времени UTC (9:44 мск). Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6,9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине десяти километров.
Информации о возможных жертвах пока нет, но китайские СМИ пишут, что в городе Юйли обрушилось здание. Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором видно, как на одной из железнодорожных станций раскачивается поезд.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах Тайваня. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

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