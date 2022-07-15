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В Эквадоре произошло сильное землетрясение
В Эквадоре произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 15.07.2022
В Эквадоре произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к северу от эквадорского города Гуаякиль, сообщил геофизический институт страны. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T02:14
2022-07-15T02:14
2022-07-15T02:14
в мире
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землетрясение
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МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к северу от эквадорского города Гуаякиль, сообщил геофизический институт страны."Землетрясение в 17.30.14 магнитудой 6,0, глубина 57,83 километра в 12,59 километра от муниципалитета Симона Боливара, Гуаяс", — говорится в сообщении института в Twitter.По информации местных изданий, сильные толчки ощущались в городах Гуаякиль, столице Кито, Санто-Доминго, Амбато, Сигчос и Куэнка. Сообщений о пострадавших или сильных разрушениях не поступало.
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в мире, симон боливар, гуаякиль, кито, санто-доминго, мехико, землетрясение
В Эквадоре произошло сильное землетрясение
Геофизический институт: в Гуаякиле в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6 баллов
МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к северу от эквадорского города Гуаякиль, сообщил
геофизический институт страны.
"Землетрясение в 17.30.14 магнитудой 6,0, глубина 57,83 километра в 12,59 километра от муниципалитета Симона Боливара, Гуаяс", — говорится в сообщении института в Twitter.
По информации местных изданий, сильные толчки ощущались в городах Гуаякиль, столице Кито, Санто-Доминго, Амбато, Сигчос и Куэнка. Сообщений о пострадавших или сильных разрушениях не поступало.