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В Эквадоре произошло сильное землетрясение

В Эквадоре произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 15.07.2022

В Эквадоре произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к северу от эквадорского города Гуаякиль, сообщил геофизический институт страны. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T02:14

2022-07-15T02:14

2022-07-15T02:14

в мире

симон боливар

гуаякиль

кито

санто-доминго

мехико

землетрясение

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МЕХИКО, 15 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к северу от эквадорского города Гуаякиль, сообщил геофизический институт страны."Землетрясение в 17.30.14 магнитудой 6,0, глубина 57,83 километра в 12,59 километра от муниципалитета Симона Боливара, Гуаяс", — говорится в сообщении института в Twitter.По информации местных изданий, сильные толчки ощущались в городах Гуаякиль, столице Кито, Санто-Доминго, Амбато, Сигчос и Куэнка. Сообщений о пострадавших или сильных разрушениях не поступало.

гуаякиль

кито

санто-доминго

мехико

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в мире, симон боливар, гуаякиль, кито, санто-доминго, мехико, землетрясение