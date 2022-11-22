https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833323700.html

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек - РИА Новости, 22.11.2022

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек

Число погибших в результате землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 252 человек, сообщило правительство округа Чианджур в своем... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:02

2022-11-22T13:02

2022-11-22T13:02

индонезия

в мире

землетрясение

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 252 человек, сообщило правительство округа Чианджур в своем официальном аккаунте в социальных сетях.В инфографике, размещенной властями в социальной сети, сообщается о 252 погибших, 31 пропавшем без вести и 377 раненых. Ранее сообщалось о 162 погибших.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник 21 ноября в юго-западном районе округа Чианджур, провинции Западная Ява. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра . Кроме того, землетрясение вызвало оползень, который накрыл по крайней мере одну деревню.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

индонезия, в мире, землетрясение