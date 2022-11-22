https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833300613.html

Страшное землетрясение в Индонезии

Страшное землетрясение в Индонезии - РИА Новости, 22.11.2022

Страшное землетрясение в Индонезии

Индонезия пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Кадры из района бедствия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.11.2022

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фото

индонезия

землетрясение

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Индонезия пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Кадры из района бедствия — в фотоленте Ria.ru.

индонезия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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