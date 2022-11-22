Страшное землетрясение в Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.
Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.
Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.
Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.
Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.
Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.
Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.
Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.
Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.
Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.
В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.
В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.
В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.
В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.
Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.
Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.
Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.
Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".
Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".
Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.
Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.