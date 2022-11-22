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Страшное землетрясение в Индонезии - РИА Новости, 22.11.2022
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Страшное землетрясение в Индонезии
Страшное землетрясение в Индонезии - РИА Новости, 22.11.2022
Страшное землетрясение в Индонезии
Индонезия пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Кадры из района бедствия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.11.2022
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индонезия
землетрясение
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Индонезия пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Кадры из района бедствия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, индонезия, землетрясение
Фото, Индонезия, Землетрясение
12:57 22.11.2022 (обновлено: 14:05 22.11.2022)
 

Страшное землетрясение в Индонезии

Читать ria.ru в
Индонезия пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории. Кадры из района бедствия — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2022 / Aditya Aji

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
1 из 11

Землетрясение магнитудой 5,6, произошедшее в округе Чанджур 21 ноября, унесло жизни 268 человек.

© AFP 2022 / Aditya Aji
© AP Photo / Tatan Syuflana

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
2 из 11

Разрушительная сила землетрясения обусловлена тем, что его эпицентр находился на небольшой глубине.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / ADITYA AJI

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

Жители деревни несут раненого после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
3 из 11

Кроме того, землетрясение вызвало оползень, накрывший как минимум одну деревню.

© AFP 2022 / ADITYA AJI
© AP Photo / Rangga Firmansyah

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

Мужчина на месте разрушения от землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
4 из 11

Пострадали сотни людей, разрушены или повреждены тысячи домов.

© AP Photo / Rangga Firmansyah
© AP Photo / Tatan Syuflana

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
5 из 11

Из провинции Чианджур эвакуировали почти 14 тысяч человек.

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / Aditya Aji

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

Жители деревни молятся после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
6 из 11

В пострадавший район отправился президент Джоко Видодо, чтобы пообщаться с пострадавшими и оценить масштаб трагедии.

© AFP 2022 / Aditya Aji
© AFP 2022 / Adek Berry

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

Люди спасают кошку из разрушенного дома после землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
7 из 11

В Чианджур направили 400 морских пехотинцев, они помогут с эвакуацией и поиском жертв.

© AFP 2022 / Adek Berry
© AFP 2022 / Adek Berry

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

Спасатель отдыхает в провинции Западная Ява, Индонезия
8 из 11

Планируется, что морская пехота будет дежурить на месте еще неделю-две, так как район остается аварийным.

© AFP 2022 / Adek Berry
© AP Photo

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

Пострадавшие от землетрясения получают медицинскую помощь во временном госпитале в Чианджуре, Западная Ява, Индонезия
9 из 11

Президент России Владимир Путин выразил индонезийскому лидеру соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями в результате землетрясения.

© AP Photo
© AP Photo / Tatan Syuflana

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
10 из 11

Индонезия часто страдает от землетрясений, извержений вулканов и цунами, так как расположена на "Огненном кольце".

© AP Photo / Tatan Syuflana
© AFP 2022 / Adek Berry

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

Последствия землетрясения в провинции Западная Ява, Индонезия
11 из 11

Это полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров, которая опоясывает Тихий океан.

© AFP 2022 / Adek Berry
 
ФотоИндонезияЗемлетрясение
 
 
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