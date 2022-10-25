https://ria.ru/20221025/zemletryasenie-1826735671.html
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 25.10.2022
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:19
2022-10-25T18:19
2022-10-25T18:29
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло в 14.59 по времени UTC (17.59 мск). Эпицентр располагался в 9 километрах к юго-востоку от города Пинили. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.
https://ria.ru/20221025/zemletryasenie-1826418811.html
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филиппины, в мире
18:19 25.10.2022 (обновлено: 18:29 25.10.2022)
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
Геологическая служба США зафиксировала на Филиппинах землетрясение магнитудой 6,8