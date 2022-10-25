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На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 25.10.2022
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На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 25.10.2022
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:19
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филиппины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло в 14.59 по времени UTC (17.59 мск). Эпицентр располагался в 9 километрах к юго-востоку от города Пинили. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.
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филиппины, в мире
Филиппины, В мире
18:19 25.10.2022 (обновлено: 18:29 25.10.2022)
 
На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8

Геологическая служба США зафиксировала на Филиппинах землетрясение магнитудой 6,8

© AP Photo / Bureau of Fire ProtectionПоследствия землетрясения на Филиппинах
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Bureau of Fire Protection
Последствия землетрясения на Филиппинах . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 14.59 по времени UTC (17.59 мск). Эпицентр располагался в 9 километрах к юго-востоку от города Пинили. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.
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