https://ria.ru/20221025/zemletryasenie-1826735671.html

На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8

На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 - РИА Новости, 25.10.2022

На Филиппинах сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:19

2022-10-25T18:19

2022-10-25T18:29

филиппины

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6.8 зафиксировано на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло в 14.59 по времени UTC (17.59 мск). Эпицентр располагался в 9 километрах к юго-востоку от города Пинили. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20221025/zemletryasenie-1826418811.html

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филиппины, в мире