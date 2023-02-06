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В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека - РИА Новости, 06.02.2023
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В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека
В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека
Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T10:05
2023-02-06T10:59
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
кахраманмараш
шанлыурфа (провинция)
землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции и привело к разрушениям в ряде городов."В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 тысячи 323", - сказал на брифинге Октай.Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр - 70 жертв, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html
турция
кахраманмараш
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, шанлыурфа (провинция), землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Кахраманмараш, Шанлыурфа (провинция), Землетрясение в Турции и Сирии
10:05 06.02.2023 (обновлено: 10:59 06.02.2023)
 
В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека

Вице-президент Октай: при землетрясении в Турции 284 человека погибли, еще 2323 пострадали

© AP Photo / Mahmut BozarsanПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Mahmut Bozarsan
Последствия землетрясения в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции и привело к разрушениям в ряде городов.
"В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 тысячи 323", - сказал на брифинге Октай.
Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр - 70 жертв, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.
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Вчера, 08:44
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В миреТурцияСильное землетрясение в Турции и СирииКахраманмарашШанлыурфа (провинция)Землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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