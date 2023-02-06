https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849950110.html

В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека

В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции в результате землетрясения погибли 284 человека

Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:05

2023-02-06T10:05

2023-02-06T10:59

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

шанлыурфа (провинция)

землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 6 фев – РИА Новости. Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции и привело к разрушениям в ряде городов."В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 тысячи 323", - сказал на брифинге Октай.Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр - 70 жертв, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа - порядка 600.

https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849933680.html

турция

кахраманмараш

шанлыурфа (провинция)

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