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Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек
Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек - РИА Новости, 31.07.2022
Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек
Землетрясение, произошедшее на Филиппинах в среду, затронуло более 314 тысяч человек, число погибших достигло 10, сообщается в новом отчете филиппинского совета РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T05:21
2022-07-31T05:21
2022-07-31T09:38
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Землетрясение, произошедшее на Филиппинах в среду, затронуло более 314 тысяч человек, число погибших достигло 10, сообщается в новом отчете филиппинского совета по сокращению рисков стихийных бедствий (NDRRMC), опубликованном в воскресенье.По данным ведомства, землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека. Число погибших достигло 10, а пострадавших — 375.В субботу NDRRMC сообщал, что землетрясение затронуло 228 238 человек. Также сообщалось о шестерых погибших, 320 пострадавших и четверых пропавших без вести.Зафиксированное 27 июля землетрясение магнитудой 7,0 затронуло провинции на северо-западе острова Лусон на Филиппинах, а также прилегающие районы, в том числе Манильскую агломерацию, подчеркивается в сообщении ведомства. Очаг залегал на глубине 17 километров.
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в мире, филиппины, землетрясение
05:21 31.07.2022 (обновлено: 09:38 31.07.2022)
Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек
В результате землетрясения, произошедшего на Филиппинах в среду, погибли десять человек
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Землетрясение, произошедшее на Филиппинах в среду, затронуло более 314 тысяч человек, число погибших достигло 10, сообщается в новом отчете филиппинского совета по сокращению рисков стихийных бедствий (NDRRMC), опубликованном в воскресенье.
По данным ведомства, землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека. Число погибших достигло 10, а пострадавших — 375.
В субботу NDRRMC сообщал, что землетрясение затронуло 228 238 человек. Также сообщалось о шестерых погибших, 320 пострадавших и четверых пропавших без вести.
Зафиксированное 27 июля землетрясение магнитудой 7,0 затронуло провинции на северо-западе острова Лусон
на Филиппинах
, а также прилегающие районы, в том числе Манильскую агломерацию, подчеркивается в сообщении ведомства. Очаг залегал на глубине 17 километров.