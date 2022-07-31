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Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек

Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек - РИА Новости, 31.07.2022

Землетрясение на Филиппинах привело к гибели десяти человек

Землетрясение, произошедшее на Филиппинах в среду, затронуло более 314 тысяч человек, число погибших достигло 10, сообщается в новом отчете филиппинского совета РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T05:21

2022-07-31T05:21

2022-07-31T09:38

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филиппины

землетрясение

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Землетрясение, произошедшее на Филиппинах в среду, затронуло более 314 тысяч человек, число погибших достигло 10, сообщается в новом отчете филиппинского совета по сокращению рисков стихийных бедствий (NDRRMC), опубликованном в воскресенье.По данным ведомства, землетрясение затронуло в общей сложности 314 161 человека. Число погибших достигло 10, а пострадавших — 375.В субботу NDRRMC сообщал, что землетрясение затронуло 228 238 человек. Также сообщалось о шестерых погибших, 320 пострадавших и четверых пропавших без вести.Зафиксированное 27 июля землетрясение магнитудой 7,0 затронуло провинции на северо-западе острова Лусон на Филиппинах, а также прилегающие районы, в том числе Манильскую агломерацию, подчеркивается в сообщении ведомства. Очаг залегал на глубине 17 километров.

https://ria.ru/20220728/zemletryasenie-1805552035.html

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в мире, филиппины, землетрясение