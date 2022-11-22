https://ria.ru/20221122/opolzen-1833319083.html

Из-за оползня, вызванного землетрясением в Индонезии, погибли 14 человек

Из-за оползня, вызванного землетрясением в Индонезии, погибли 14 человек - РИА Новости, 22.11.2022

Из-за оползня, вызванного землетрясением в Индонезии, погибли 14 человек

Генерал индонезийской армии Дудунг Абдуррахман подтвердил, что 14 тел были извлечены из-под оползня, вызванного землетрясением магнитудой 5,6 в районе округа... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:48

2022-11-22T12:48

2022-11-22T13:00

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индонезия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Генерал индонезийской армии Дудунг Абдуррахман подтвердил, что 14 тел были извлечены из-под оползня, вызванного землетрясением магнитудой 5,6 в районе округа Чианджур, сообщает агентство ANTARA.Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 21 ноября, в юго-западном районе округа Чианджур, провинция Западная Ява. По последним данным оно унесло жизни 252 человек, из них большинство составляют дети. Как минимум 377 человек ранены, 31 пропал без вести. Более 2300 домов разрушены полностью или получили значительные повреждения. Разрушительная сила землетрясения обусловлена небольшой глубиной залегания его эпицентра.По словам Абдуррахмана, оползень полностью перекрыл дорогу в Чианджур днем 21 ноября."Сейчас я нахожусь в одной из деревень близ Чианджура. Вчера дорога сюда была полностью перекрыта. Под оползнем было 14 тел, мы их уже достали", - заявил Абдуррахман ANTARA.Он добавил, что восемь экскаваторов были задействованы для раскопки 200-метрового оползня. В процессе поиска жертв также были обнаружены две машины, полностью погруженные в землю."Нам сейчас следует ожидать подземные толчки, которые часто случаются после крупных землетрясений. Мы видим, что земля довольно рыхлая. Поэтому мы остаемся начеку", - отметил генерал.Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

https://ria.ru/20221122/soboleznovaniya-1833307511.html

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833239758.html

https://ria.ru/20221122/zemletryasenie-1833233985.html

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в мире, индонезия