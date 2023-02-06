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Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек
Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:20
2023-02-06T09:20
2023-02-06T12:33
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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КАИР, 6 фев — РИА Новости. Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Ранее ведомство сообщало о 111 погибших и 516 пострадавших.В Турции, по информации вице-президента Фуата Октая, погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш — 70 жертв, там разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции
Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции
2023-02-06T09:20
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, видео
Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
09:20 06.02.2023 (обновлено: 12:33 06.02.2023)
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек
Минздрав Сирии сообщил о 237 погибших и 639 пострадавших при землетрясении