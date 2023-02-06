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Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек - РИА Новости, 06.02.2023
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Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек
Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан. РИА Новости, 06.02.2023
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сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
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КАИР, 6 фев — РИА Новости. Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Ранее ведомство сообщало о 111 погибших и 516 пострадавших.В Турции, по информации вице-президента Фуата Октая, погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш — 70 жертв, там разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
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Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции
Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции
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сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, видео
Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек
КАИР, 6 фев — РИА Новости. Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.
2023-02-06T09:20
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09:20 06.02.2023 (обновлено: 12:33 06.02.2023)
 
Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек

Минздрав Сирии сообщил о 237 погибших и 639 пострадавших при землетрясении

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в Сирии
Последствия землетрясения в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в Сирии
Читать ria.ru в
КАИР, 6 фев — РИА Новости. Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.

"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 248 человек, пострадали 700", — заявил сирийский Минздрав.

Ранее ведомство сообщало о 111 погибших и 516 пострадавших.
В Турции, по информации вице-президента Фуата Октая, погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш — 70 жертв, там разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе.
За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
 
СирияСильное землетрясение в Турции и СирииВ мире
 
 
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