https://ria.ru/20230206/siriya-1849941373.html

Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек

Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек - РИА Новости, 06.02.2023

Число жертв землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек

Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:20

2023-02-06T09:20

2023-02-06T12:33

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

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КАИР, 6 фев — РИА Новости. Число погибших из-за мощного землетрясения в Сирии и Турции превысило 500 человек — среди них почти 250 сирийцев и не менее 280 турецких граждан.Ранее ведомство сообщало о 111 погибших и 516 пострадавших.В Турции, по информации вице-президента Фуата Октая, погибли 284 человека, еще 2383 получили ранения и травмы. Больше всего погибших в провинции Кахраманмараш — 70 жертв, там разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6. В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции Разбор завалов на месте обрушения домов после землетрясения в Турции 2023-02-06T09:20 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, видео