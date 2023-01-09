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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 09.01.2023
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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 09.01.2023
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.01.2023
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индонезия
малуку
происшествия
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 17.47 по времени UTC (20.47 мск) в 341,1 километра к северо-востоку от населенного пункта Туал в провинции Малуку с населением 39,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 95,2 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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индонезия, малуку, происшествия, в мире
Индонезия, Малуку, Происшествия, В мире
21:20 09.01.2023 (обновлено: 21:23 09.01.2023)
 
У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 у берегов Индонезии

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 17.47 по времени UTC (20.47 мск) в 341,1 километра к северо-востоку от населенного пункта Туал в провинции Малуку с населением 39,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 95,2 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 07:11
У побережья Тайваня произошло землетрясение
 
ИндонезияМалукуПроисшествияВ мире
 
 
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