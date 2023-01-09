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У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 09.01.2023

У берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:20

2023-01-09T21:20

2023-01-09T21:23

индонезия

малуку

происшествия

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 17.47 по времени UTC (20.47 мск) в 341,1 километра к северо-востоку от населенного пункта Туал в провинции Малуку с населением 39,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 95,2 километра.Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20221215/tayvan-1838766555.html

индонезия

малуку

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индонезия, малуку, происшествия, в мире