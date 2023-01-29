https://ria.ru/20230129/iran-1848211369.html

Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче

Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче - РИА Новости, 29.01.2023

Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче

Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T13:43

2023-01-29T13:43

2023-01-29T14:18

в мире

иран

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди."На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре", — заявил он.Ранее СМИ сообщали 816 пострадавших. Не менее трех человек погибли.Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.

https://ria.ru/20220918/zemletryaseniya-1817650241.html

иран

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран