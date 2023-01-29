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Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче
Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче - РИА Новости, 29.01.2023
Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче
Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:43
2023-01-29T13:43
2023-01-29T14:18
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди."На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре", — заявил он.Ранее СМИ сообщали 816 пострадавших. Не менее трех человек погибли.Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
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РИА Новости
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в мире, иран
13:43 29.01.2023 (обновлено: 14:18 29.01.2023)
Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче
Экстренные службы сообщили о 973 пострадавших при землетрясении в Иране
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim
со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди.
"На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре", — заявил он.
Ранее СМИ сообщали 816 пострадавших. Не менее трех человек погибли.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.