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Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче - РИА Новости, 29.01.2023
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Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче
Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче - РИА Новости, 29.01.2023
Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче
Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T13:43
2023-01-29T14:18
в мире
иран
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди."На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре", — заявил он.Ранее СМИ сообщали 816 пострадавших. Не менее трех человек погибли.Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
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в мире, иран
В мире, Иран
13:43 29.01.2023 (обновлено: 14:18 29.01.2023)
 
Число пострадавших при землетрясении в Иране приблизилось к тысяче

Экстренные службы сообщили о 973 пострадавших при землетрясении в Иране

© AFP 2023 / ISNA / SOHEIL FARAJIПоследствия землетрясения на северо-западе Ирана
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / ISNA / SOHEIL FARAJI
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Число пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана выросло до 973 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтабу Халеди.
"На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре", — заявил он.
Ранее СМИ сообщали 816 пострадавших. Не менее трех человек погибли.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Западный Азербайджан накануне вечером. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 34 километрах к юго-востоку от города Хой. Затем последовали еще 25 повторных толчков.
Последствия землетрясения на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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