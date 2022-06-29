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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2021-2022 годах

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 29.06.2022

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2021-2022 годах

в Алданском районе Якутии вертолет Ми-8, выполнявший рейс по тушению пожаров, совершил жесткую посадку. Есть раненые, погибших нет. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:34

2022-06-29T16:34

2022-06-29T16:34

справки

россия

ми-8

вертолеты

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202229 июня в Алданском районе Якутии вертолет Ми-8, выполнявший рейс по тушению пожаров, совершил жесткую посадку. Есть раненые, погибших нет. 1 мая на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате инцидента начался пожар. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. Вертолет принадлежал ООО "Мост Авиа". Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества. 15 апреля в поселке Соколовый около Саратова на учебной вертолетной базе произошло опрокидывание вертолета Ми-8 на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет. 9 апреля в Каргасокском районе Томской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. На борту судна был 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет повреждений не получил. 11 марта в Псковской области вертолет Ми-8 компании "Баркол" совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе. Пострадал один человек. 2 марта на Ямале совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8МТВ. Вертолет выполнял рейс из Тарко Сале на Термокарстовое месторождение, когда у него отказал правый двигатель. На борту Ми-8 находились восемь человек – три члена экипажа и пять вахтовиков. По информации "Ямал-Медиа", при посадке в аэропорту поселка Красноселькуп никто не пострадал, машина также не получила повреждение. 14 февраля в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр". На борту судна находились 15 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. При посадке вертолет получил повреждения лопастей винта. По данным Уральской транспортной прокуратуры, у севшего вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. 28 января военный вертолет Ми-8 при выполнении планового полета совершил жесткую посадку на лед реки Волга в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Вертолет летел с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область. На борту находились три члена экипажа, один из них погиб. По информации представителя в экстренных службах, погибший был бортовым техником. 18 января Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. По информации МЧС, вертолет приземлился в снег в 120 метрах от вертодрома Арктический в районе поселка Варандей. По данным ведомства, на борту находились 11 человек, из них три члена экипажа. Пострадавших нет. Вертолет принадлежит "Газпром авиа", который обслуживает нефтяную платформу "Приразломную" в Печорском море. 202111 ноября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск Авиа" совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. По данным регионального главка МЧС РФ, ЧП произошло в Туруханском районе, на борту было три члена экипажа, пострадавших нет. Как уточнило управление СК на транспорте, вертолет следовал по маршруту Валек – Светлогорск – Игарка, при заходе на посадочную площадку в поселок Светлогорск задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, был поврежден топливный бак. 19 октября вертолет Ми-8 авиакомпании "Норильск-авиа", следовавший по маршруту Носок – Караул – Дудинка, совершил вынужденную посадку на Таймыре, в 12 километрах к западу от населенного пункта Караул. На борту судна находились 11 человек, никто не пострадал. 12 августа на территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами. Крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро. На борту были 16 человек – три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Поисковая операция на месте была завершена 18 августа, когда на поверхность подняли тела всех погибших. Вертолет вытащили из воды на берег 6 сентября. 24 июня в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. Экипаж из трех человек погиб. 24 февраля на Таймыре вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО "Норильскавиа", совершил вынужденную посадку. По данным СК, борт следовал по маршруту Дудинка – Усть-Авам – Волочанка и "совершил посадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора". На борту вертолета находились три члена экипажа и 16 пассажиров. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. 28 января в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета. На борту находилась три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. 23 января в аэропорту Кепервеем, расположенном в Билибинском районе Чукотки, произошла аварийная посадка вертолета Ми-8. Вертолет выполнял санитарный рейс в Певек, после взлета было обнаружено падение давление масла в одном из двигателей, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт. На борту вертолета находились три члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна поврежден не был. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ми-8, вертолеты