https://ria.ru/20220708/kamchatka-1801157011.html
Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город
Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город - РИА Новости, 08.07.2022
Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город
Пассажиры вертолета Ми-8, который в пятницу из-за поломки совершил незапланированную посадку на территории Кроноцкого заповедника, вернулись в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:07
2022-07-08T12:07
2022-07-08T12:07
туризм
происшествия
владимир солодов
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Пассажиры вертолета Ми-8, который в пятницу из-за поломки совершил незапланированную посадку на территории Кроноцкого заповедника, вернулись в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе местного правительства."В столицу края доставлены 23 туриста, среди которых выпускники, гид и бортпроводник. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждается", — сказали в пресс-службе.В правительстве уточнили, что командир, второй пилот и бортинженер остались на том месте, где посадили вертолет."К ним на помощь из Петропавловска-Камчатского также прилетели два технических специалиста, которые помогут в устранении неисправности и определении причин произошедшего", — добавили в пресс-службе.Ранее губернатор Владимир Солодов сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал. Предварительной причиной остановки двигателя назвали попадание птицы.
https://ria.ru/20220707/dtp-1800981681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир солодов, петропавловск-камчатский, ми-8, новости - туризм, туризм, туристы, камчатский край
Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город
Туристы с вертолета Ми-8, который экстренно приземлился на Камчатке, вернулись в город
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Пассажиры вертолета Ми-8, который в пятницу из-за поломки совершил незапланированную посадку на территории Кроноцкого заповедника, вернулись в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе местного правительства.
"В столицу края доставлены 23 туриста, среди которых выпускники, гид и бортпроводник. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждается", — сказали в пресс-службе.
В правительстве уточнили, что командир, второй пилот и бортинженер остались на том месте, где посадили вертолет.
"К ним на помощь из Петропавловска-Камчатского также прилетели два технических специалиста, которые помогут в устранении неисправности и определении причин произошедшего", — добавили в пресс-службе.
Ранее губернатор Владимир Солодов сообщил
, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал. Предварительной причиной остановки двигателя назвали попадание птицы.