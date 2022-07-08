https://ria.ru/20220708/kamchatka-1801157011.html

Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город

Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город - РИА Новости, 08.07.2022

Пассажиры экстренно приземлившегося на Камчатке Ми-8 вернулись в город

Пассажиры вертолета Ми-8, который в пятницу из-за поломки совершил незапланированную посадку на территории Кроноцкого заповедника, вернулись в... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:07

2022-07-08T12:07

2022-07-08T12:07

туризм

происшествия

владимир солодов

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Пассажиры вертолета Ми-8, который в пятницу из-за поломки совершил незапланированную посадку на территории Кроноцкого заповедника, вернулись в Петропавловск-Камчатский, сообщили в пресс-службе местного правительства."В столицу края доставлены 23 туриста, среди которых выпускники, гид и бортпроводник. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждается", — сказали в пресс-службе.В правительстве уточнили, что командир, второй пилот и бортинженер остались на том месте, где посадили вертолет."К ним на помощь из Петропавловска-Камчатского также прилетели два технических специалиста, которые помогут в устранении неисправности и определении причин произошедшего", — добавили в пресс-службе.Ранее губернатор Владимир Солодов сообщил, что вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на экскурсию, совершил незапланированную посадку из-за неисправности. Никто не пострадал. Предварительной причиной остановки двигателя назвали попадание птицы.

https://ria.ru/20220707/dtp-1800981681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, владимир солодов, петропавловск-камчатский, ми-8, новости - туризм, туризм, туристы, камчатский край