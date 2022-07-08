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На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 08.07.2022
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На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку
На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 08.07.2022
На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку
Вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на Камчатке, совершил незапланированную посадку, сообщил губернатор Камчатского... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:47
2022-07-08T07:47
происшествия
владимир солодов
камчатский край
петропавловск-камчатский
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на Камчатке, совершил незапланированную посадку, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Губернатор добавил, что никто не пострадал.Позднее в пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что за школьниками вылетел запасной вертолет."Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что за пассажирами вертолtта, совершившего незапланированную посадку, уже вылетел второй борт", — сказали в пресс-службе.
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происшествия, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, россия
07:47 08.07.2022
 
На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку

На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вертолет. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на Камчатке, совершил незапланированную посадку, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Сегодня вертолет, который летал в Долину гейзеров, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. По предварительным данным, возникла техническая неисправность, которую вовремя заметил командир", — написал Солодов в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что никто не пострадал.
Позднее в пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что за школьниками вылетел запасной вертолет.
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что за пассажирами вертолtта, совершившего незапланированную посадку, уже вылетел второй борт", — сказали в пресс-службе.
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ПроисшествияВладимир СолодовКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийРоссия
 
 
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