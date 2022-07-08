https://ria.ru/20220708/vertolet-1801108329.html

На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку

На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку - РИА Новости, 08.07.2022

На Камчатке вертолет со школьниками совершил незапланированную посадку

Вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на Камчатке, совершил незапланированную посадку, сообщил губернатор Камчатского... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:47

2022-07-08T07:47

2022-07-08T07:47

происшествия

владимир солодов

камчатский край

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл — РИА Новости. Вертолет "Камчатского авиационного предприятия", перевозивший выпускников школ на Камчатке, совершил незапланированную посадку, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.Губернатор добавил, что никто не пострадал.Позднее в пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что за школьниками вылетел запасной вертолет."Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что за пассажирами вертолtта, совершившего незапланированную посадку, уже вылетел второй борт", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220702/vertolet-1799766286.html

камчатский край

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происшествия, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, россия