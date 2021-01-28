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Ми-8 в Красноярском крае задел три здания и другой вертолет
Ми-8 в Красноярском крае задел три здания и другой вертолет
Вертолет, неудачно приземлившийся в Красноярском крае, зацепил три здания и другой вертолет, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:40
2021-01-28T14:42
ми-8
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вертолет, неудачно приземлившийся в Красноярском крае, зацепил три здания и другой вертолет, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в поселке Богучаны вертолет Ми-8 лопастями зацепил здание. Позднее региональный главк МЧС подтвердил факт происшествия."Предварительно установлено, что 28 января… вертолет Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка – ПП Богучаны, после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета", - говорится в релизе.На борту находилась 3 члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет, добавили в СК.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
https://ria.ru/20210128/vertolet-1594925048.html
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ми-8, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

Ми-8 в Красноярском крае задел три здания и другой вертолет

14:40 28.01.2021 (обновлено: 14:42 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вертолет, неудачно приземлившийся в Красноярском крае, зацепил три здания и другой вертолет, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в поселке Богучаны вертолет Ми-8 лопастями зацепил здание. Позднее региональный главк МЧС подтвердил факт происшествия.
Последствия инцидента, произошедшего с вертолетом МИ-8АМТ на посадочной площадке Богучаны Красноярского края - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:06
Вертолет Ми-8 зацепил лопастями здание в поселке под Красноярском
"Предварительно установлено, что 28 января… вертолет Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка – ПП Богучаны, после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета", - говорится в релизе.
На борту находилась 3 члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет, добавили в СК.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
 
Ми-8Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
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