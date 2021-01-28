https://ria.ru/20210128/boguchany-1594961035.html

Ми-8 в Красноярском крае задел три здания и другой вертолет

Ми-8 в Красноярском крае задел три здания и другой вертолет

Вертолет, неудачно приземлившийся в Красноярском крае, зацепил три здания и другой вертолет, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:40

2021-01-28T14:40

2021-01-28T14:42

ми-8

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Вертолет, неудачно приземлившийся в Красноярском крае, зацепил три здания и другой вертолет, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в поселке Богучаны вертолет Ми-8 лопастями зацепил здание. Позднее региональный главк МЧС подтвердил факт происшествия."Предварительно установлено, что 28 января… вертолет Ми-8АМТ, выполнявший рейс по маршруту ПП Вознесенка – ПП Богучаны, после приземления в процессе маневрирования на посадочной площадке Богучаны Красноярского края задел несущим винтом три здания (административное здание аэропорта, два технических здания), а также повредил винтовую часть стоящего на площадке вертолета", - говорится в релизе.На борту находилась 3 члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет, добавили в СК.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

https://ria.ru/20210128/vertolet-1594925048.html

красноярский край

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2021

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ми-8, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия