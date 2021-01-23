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На Чукотке вертолет санавиации совершил аварийную посадку
На Чукотке вертолет санавиации совершил аварийную посадку
Магаданская транспортная прокуратура в субботу начала проверку соблюдения правил безопасности полетов после аварийного приземления вертолета санавиации в... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T05:29
2021-01-23T05:33
чукотка
происшествия
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МАГАДАН, 23 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданская транспортная прокуратура в субботу начала проверку соблюдения правил безопасности полетов после аварийного приземления вертолета санавиации в аэропорту Кепервеем на Чукотке, сообщает официальный сайт ведомства.Уточняется, что на борту вертолета находились 3 члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден. Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование инцидента.
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чукотка, происшествия

На Чукотке вертолет санавиации совершил аварийную посадку

05:29 23.01.2021 (обновлено: 05:33 23.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМи-8
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАГАДАН, 23 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданская транспортная прокуратура в субботу начала проверку соблюдения правил безопасности полетов после аварийного приземления вертолета санавиации в аэропорту Кепервеем на Чукотке, сообщает официальный сайт ведомства.
"Сегодня, 22.01.2021 в 10.30  местного времени в аэропорту Кепервеем, расположенном в Билибинском районе Чукотского автономного округа, произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 акционерного общества "Национальная служба санитарной авиации" (Санкт-Петербург). По предварительным данным, вертолет выполнял санитарный рейс в Певек, после взлета обнаружено падение давление масла в одном из двигателей, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту вертолета находились 3 члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден. Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование инцидента.
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