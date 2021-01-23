https://ria.ru/20210123/vertolet-1594245915.html

На Чукотке вертолет санавиации совершил аварийную посадку

На Чукотке вертолет санавиации совершил аварийную посадку

Магаданская транспортная прокуратура в субботу начала проверку соблюдения правил безопасности полетов после аварийного приземления вертолета санавиации в... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T05:29

2021-01-23T05:29

2021-01-23T05:33

чукотка

происшествия

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МАГАДАН, 23 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданская транспортная прокуратура в субботу начала проверку соблюдения правил безопасности полетов после аварийного приземления вертолета санавиации в аэропорту Кепервеем на Чукотке, сообщает официальный сайт ведомства.Уточняется, что на борту вертолета находились 3 члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден. Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование инцидента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/vertolet-1593960431.html

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, происшествия