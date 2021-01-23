На Чукотке вертолет санавиации совершил аварийную посадку
05:29 23.01.2021 (обновлено: 05:33 23.01.2021)
МАГАДАН, 23 янв - РИА Новости, Людмила Щербакова. Магаданская транспортная прокуратура в субботу начала проверку соблюдения правил безопасности полетов после аварийного приземления вертолета санавиации в аэропорту Кепервеем на Чукотке, сообщает официальный сайт ведомства.
"Сегодня, 22.01.2021 в 10.30 местного времени в аэропорту Кепервеем, расположенном в Билибинском районе Чукотского автономного округа, произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 акционерного общества "Национальная служба санитарной авиации" (Санкт-Петербург). По предварительным данным, вертолет выполнял санитарный рейс в Певек, после взлета обнаружено падение давление масла в одном из двигателей, командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту вертолета находились 3 члена экипажа и врач, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден. Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением Росавиации проводится расследование инцидента.
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