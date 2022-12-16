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Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.12.2022
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:30
2022-12-16T11:30
2022-12-16T13:01
россия
происшествия
улан-удэ
байкал
ми-8 амтш
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что машина прилетела с Байкала. Позднее в МЧС подтвердили смерть экипажа."По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", — рассказал представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.Сообщение о ЧП подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его данным, происшествие произошло в 15:20 (10:20 мск), вертолет загорелся при посадке.ЧП произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета."Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы", — цитирует пресс-служба слова Цыденова.Как добавляется, власти предоставят всю информацию о случившемся.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, улан-удэ, байкал, ми-8 амтш
Россия, Происшествия, Улан-Удэ, Байкал, Ми-8 АМТШ
11:30 16.12.2022 (обновлено: 13:01 16.12.2022)
Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ
При крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ погибли три человека
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Он уточнил, что машина прилетела с Байкала
.
Позднее в МЧС
подтвердили смерть экипажа.
"По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171
, он готовился к отправке на экспорт", — рассказал представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.
Сообщение о ЧП подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов
. По его данным, происшествие произошло в 15:20 (10:20 мск), вертолет загорелся при посадке.
"Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж — три человека. Тушение производится силами аэропорта и МЧС по Республике Бурятия", — написал он в Telegram.
ЧП произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета.
"Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы", — цитирует пресс-служба слова Цыденова.
Как добавляется, власти предоставят всю информацию о случившемся.