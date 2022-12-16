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Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.12.2022

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:30

2022-12-16T11:30

2022-12-16T13:01

россия

происшествия

улан-удэ

байкал

ми-8 амтш

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Три человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на аэродроме в Улан-Удэ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Он уточнил, что машина прилетела с Байкала. Позднее в МЧС подтвердили смерть экипажа."По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", — рассказал представитель экстренных служб региона, не уточняя детали.Сообщение о ЧП подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его данным, происшествие произошло в 15:20 (10:20 мск), вертолет загорелся при посадке.ЧП произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета."Причины случившегося выясняются, предварительно, это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы", — цитирует пресс-служба слова Цыденова.Как добавляется, власти предоставят всю информацию о случившемся.

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байкал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, улан-удэ, байкал, ми-8 амтш