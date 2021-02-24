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СК назвал предварительную причину вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре
СК назвал предварительную причину вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре
Проблемы с главным редуктором могли стать причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т на Таймыре, сообщает Западно-Сибирское СУСК на транспорте. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T10:00
2021-02-24T10:01
западно-сибирская транспортная прокуратура
россия
ми-8
следственный комитет россии (ск рф)
таймыр
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Проблемы с главным редуктором могли стать причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т на Таймыре, сообщает Западно-Сибирское СУСК на транспорте.Ранее транспортная прокуратура сообщила, что в среду утром борт авиакомпании АО "Норильскавиа" следовал по регулярному маршруту Дудинка - Усть-Авам (поселок на Таймыре) и через 28 километров экипаж принял решение садиться из-за технической неполадки. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. На вертолета находились 3 члена экипажа и 16 пассажиров. За ними вылетел аварийно-спасательный борт. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.По данным СК, борт следовал по маршруту Дудинка - Усть-Авам - Волочанка и "совершил посадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора"."По данному факту Красноярский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает СК на транспорте.Главный редуктор на вертолете передает крутящий момент от двигателя на вал винта.
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западно-сибирская транспортная прокуратура, россия, ми-8, следственный комитет россии (ск рф), таймыр, происшествия

СК назвал предварительную причину вынужденной посадки Ми-8 на Таймыре

10:00 24.02.2021 (обновлено: 10:01 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 24 фев - РИА Новости. Проблемы с главным редуктором могли стать причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8Т на Таймыре, сообщает Западно-Сибирское СУСК на транспорте.
Ранее транспортная прокуратура сообщила, что в среду утром борт авиакомпании АО "Норильскавиа" следовал по регулярному маршруту Дудинка - Усть-Авам (поселок на Таймыре) и через 28 километров экипаж принял решение садиться из-за технической неполадки. Посадка прошла успешно, пострадавших нет. На вертолета находились 3 члена экипажа и 16 пассажиров. За ними вылетел аварийно-спасательный борт. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
По данным СК, борт следовал по маршруту Дудинка - Усть-Авам - Волочанка и "совершил посадку в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора".
"По данному факту Красноярский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает СК на транспорте.
Главный редуктор на вертолете передает крутящий момент от двигателя на вал винта.
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Западно-Сибирская транспортная прокуратураРоссияМи-8Следственный комитет России (СК РФ)ТаймырПроисшествия
 
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