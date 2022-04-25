Биография Эммануэля Макрона
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене (Франция) в семье врачей.
Получил степень бакалавра в лицее Генриха IV в Париже. В 2001 году получил степень магистра в области государственной политики в Институте политических исследований в Париже (Sciences Po), а также степень магистра философии в Парижском университете Нантера. В 2004 году окончил Национальную школу администрации (ENA) в Страсбурге (ныне Национальный институт государственной службы).
Во время учебы был помощником философа и историка Поля Рикера.
В 2004 году Макрон начал карьеру на государственной службе в качестве финансового инспектора в Министерстве экономики и финансов Франции.
В сентябре 2008 года стал инвестиционным банкиром в Банке Ротшильда (Rothschild & Cie Banque) – французском подразделении международной финансовой группы Rothschild.
Работал с Франсуа Олландом в период его предвыборной кампании на президентских выборах 2012 года во Франции. После победы Олланда присоединился к его команде в качестве заместителя главы администрации и экономического советника.
С августа 2014 года по август 2016 года Макрон занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.
В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.
6 апреля 2016 года Макрон основал независимое движение "Вперед" (En Marche!). Оставался лидером движения до 8 мая 2017 года.
6 апреля 2016 года Макрон основал независимое движение "Вперед" (En Marche!). Оставался лидером движения до 8 мая 2017 года.
16 ноября 2016 года официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции. 7 мая 2017 года в ходе второго тура президентских выборов Эммануэль Макрон был избран президентом Франции с результатом 66,1% голосов.
14 мая 2017 года Макрон официально вступил в должность президента. Стал самым молодым главой французского государства со времен Наполеона I.
На президентство Макрона выпало несколько кризисов (протесты "желтых жилетов", протесты против пенсионной системы, пандемия коронавируса). Был введен закон о морализации политической сферы, ограничивший наем на работу родственников парламентариев; увеличен корпус сил правопорядка; взят курс на поддержку экологичного транспорта и продуктов в местах общепита. Среди других преобразований – либерализация трудового кодекса и снижение налога с корпораций, освобождение средних слоев от жилищного налога, повышение размера пособий.
Во внешней политике Эммануэль Макрон в основном придерживается преемственности по отношению к курсу своих предшественников в Елисейском дворце – Николя Саркози и Франсуа Олланда. Центральное место Макрон отводит взаимоотношениям с Европейским союзом, заявлял о необходимости углубления интеграции и реформ в ЕС. Также приоритетным направлением для него остается атлантическое сотрудничество в рамках НАТО. Большое внимание уделяет расширению и укреплению французского влияния на Ближнем Востоке и в Африке, а также развитию экономических связей с Индией и Китаем. Повышенное внимание он отводит урегулированию конфликтов в Ливии, Сирии, Украине, продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий – политическое соглашение между Ираном и группой государств (РФ, Франция, Китай, США, Великобритания, ФРГ) относительно ядерной программы Ирана. Подтвердил необходимость продолжать бороться с незаконными вооруженными группировками в регионе Сахеля. Макрон выступает за конструктивный диалог с РФ по различным вопросам международных отношений. В то же время в рамках евро-атлантической солидарности поддерживает политику санкций в отношении России, хотя и критически высказывается по поводу их эффективности.
В марте 2022 года в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок.
10 апреля 2022 года по итогам первого тура президентских выборов во Франции Макрон набрал 27,84% голосов и вышел во второй тур, который пройдет 24 апреля.
Среди основных пунктов предвыборной программы: энергетическая независимость страны, повышение пенсионного возраста до 65 лет, реформы в области образования и здравоохранения, ужесточение условий для получения убежища в стране, удвоение числа резервистов и др.
Макрон – автор книги-бестселлера "Революция" (Revolution, 2016).
Эммануэль Макрон удостоен премии Карла Великого (2018), которая вручается за заслуги в деле объединения Европы.
В 2017 году возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии американского журнала Fortune.
С 2007 года Эммануэль Макрон женат на Брижит Тронье.
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