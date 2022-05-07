https://ria.ru/20220507/makron-1787374460.html

Макрон вновь вступил в должность президента Франции

Макрон вновь вступил в должность президента Франции - РИА Новости, 07.05.2022

Макрон вновь вступил в должность президента Франции

Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступил в должность главы государства на пять лет. РИА Новости, 07.05.2022

2022-05-07T12:23

2022-05-07T12:23

2022-05-07T15:21

в мире

эммануэль макрон

франция

лоран фабиус

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступил в должность главы государства на пять лет.Церемония инаугурации Макрона прошла в Елисейском дворце утром в субботу. Трансляцию вел телеканал BFMTV.В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов."Объявляю вас избранным президентом Республики", — сказал он, обращаясь к Макрону.После этого Макрон был объявлен великим магистром ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55 процента голосов, Ле Пен — 41,45 процента.

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Влада Копылова

в мире, эммануэль макрон, франция, лоран фабиус, выборы президента франции — 2022