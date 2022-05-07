12:23 07.05.2022 (обновлено: 15:21 07.05.2022)
Макрон вновь вступил в должность президента Франции
Эммануэль Макрон вступил в должность президента Франции во второй раз
© AFP 2022 / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Елисейском дворце
ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон в субботу официально снова вступил в должность главы государства на пять лет.
Церемония инаугурации Макрона прошла в Елисейском дворце утром в субботу. Трансляцию вел телеканал BFMTV.
В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.
"Объявляю вас избранным президентом Республики", — сказал он, обращаясь к Макрону.
После этого Макрон был объявлен великим магистром ордена Почетного легиона, что и ознаменовало собой начало его второго срока.
Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55 процента голосов, Ле Пен — 41,45 процента.
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