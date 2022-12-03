16:24 03.12.2022 (обновлено: 17:52 03.12.2022)
В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон
Макрон призвал включить гарантии безопасности для России в архитектуру безопасности Европы
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии для Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
Он уточнил, что речь идет о высказывании Владимира Путина по поводу того, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, представляющее для нее угрозу. По словам Макрона, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.
"Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого, как защищать наших союзников, страны — члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров", — отметил французский лидер.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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