https://ria.ru/20221203/makron-1836105894.html

В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон

В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон - РИА Новости, 03.12.2022

В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон

Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии для Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T16:24

2022-12-03T16:24

2022-12-03T17:52

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

европа

украина

россия

нато

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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии для Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.Он уточнил, что речь идет о высказывании Владимира Путина по поводу того, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, представляющее для нее угрозу. По словам Макрона, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221030/lavrov-1827892809.html

европа

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, европа, украина, россия, нато