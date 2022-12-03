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В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон - РИА Новости, 03.12.2022
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В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон
В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон - РИА Новости, 03.12.2022
В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон
Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии для Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T16:24
2022-12-03T17:52
в мире
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владимир путин
европа
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии для Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.Он уточнил, что речь идет о высказывании Владимира Путина по поводу того, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, представляющее для нее угрозу. По словам Макрона, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, европа, украина, россия, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Европа, Украина, Россия, НАТО
16:24 03.12.2022 (обновлено: 17:52 03.12.2022)
 
В будущем Россия должна получить гарантии безопасности, заявил Макрон

Макрон призвал включить гарантии безопасности для России в архитектуру безопасности Европы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии для Москвы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
Он уточнил, что речь идет о высказывании Владимира Путина по поводу того, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, представляющее для нее угрозу. По словам Макрона, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.

"Нам нужно подумать о том, что мы готовы сделать после этого, как защищать наших союзников, страны — члены альянса, и в то же время предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров", — отметил французский лидер.

В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвропаУкраинаРоссияНАТО
 
 
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