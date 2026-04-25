RFI: партия Ле Пен ищет банк, готовый кредитовать ее президентскую кампанию

Политической силе, по информации радиостанции, необходимо найти 10,7 миллиона евро, которые будут направлены на создание предвыборной команды, проведение встреч с избирателями, выпуск плакатов и иные цели. Более того, согласно последним соцопросам, кандидат от "Нацобъединения" в первом туре выборов сможет получить до 35% голосов избирателей, за счет чего правительство страны возместит ей расходы на проведение кампании по завершении выборов (по законам Франции правительство возмещает расходы тем партиям, кандидат которых набрал не менее 5% голосов избирателей). В таких условиях финансовые риски для банков выглядят незначительными, сообщает RFI.