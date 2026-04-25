RFI: партия Ле Пен ищет банк, готовый кредитовать ее президентскую кампанию

ПАРИЖ, 25 апр - РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, столкнулась с проблемой поиска банка, который мог бы предоставить политической силе кредит перед президентскими выборами 2027 года на фоне отказа ряда банков в предоставлении ей средств, передает радиостанция RFI.
"По мере того, как предвыборная кампания (перед президентскими выборами 2027 года – ред.) во Франции, похоже, набирает обороты, партия "Национальное объединение" сталкивается с многочисленными неопределенностями (и трудностями – ред.). Партия снова не может найти банк, готовый предоставить ей кредит на проведение кампании", - говорится в сообщении, где указывается, что ряд банков уже отказал партии в кредитовании.
Политической силе, по информации радиостанции, необходимо найти 10,7 миллиона евро, которые будут направлены на создание предвыборной команды, проведение встреч с избирателями, выпуск плакатов и иные цели. Более того, согласно последним соцопросам, кандидат от "Нацобъединения" в первом туре выборов сможет получить до 35% голосов избирателей, за счет чего правительство страны возместит ей расходы на проведение кампании по завершении выборов (по законам Франции правительство возмещает расходы тем партиям, кандидат которых набрал не менее 5% голосов избирателей). В таких условиях финансовые риски для банков выглядят незначительными, сообщает RFI.
Несмотря на это, ряд банков Франции не желает финансировать предвыборную кампанию правой партии, уточняет радиостанция со ссылкой на лидера партии Жордана Барделла. Лидер "Нацобъединения" назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой и выразил надежду, что банки Франции смогут "принять роль демократической совести" и предоставить денежные средства возглавляемой им партии, представляющей интересы "миллионов граждан" Франции. В настоящий момент политическая сила ведет переговоры с рядом банков в Германии, Испании и Италии, но ни один ей пока не ответил, говорится в сообщении.
Партия "Национальное объединение", ранее возглавляемая Ле Пен, не раз брала кредиты на проведение предвыборных кампаний в банках иностранных государств. В частности, в 2014 году политическая сила взяла кредит в первом чешско-российском банке (ПЧРБ), который погасила в 2023 году, а за несколько недель до президентских выборов 2022 года получила кредит в одном из банков Венгрии, напоминает RFI.
Выборы президента Франции должны состояться в апреле 2027 года. Нынешний президент страны Эммануэль Макрон, два раза занимавший этот пост, не имеет права на переизбрание.