Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Британию в мае накроет цунами энергокризиса, считает Дмитриев - РИА Новости, 26.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 26.04.2026
ЕС и Британию в мае накроет цунами энергокризиса, считает Дмитриев

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им колоссальные потери, считает Кирилл Дмитриев.
  • Глава РФПИ полагает, что ЕС и Британии нужно скорректировать подход и меры, чтобы справиться с ситуацией.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев полагает, что в мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им колоссальные потери.
"Вместо того, чтобы постоянно искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач, необходима деэскалация. ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и (им - ред.) нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Так глава РФПИ прокомментировал новость телеканала Newsmax о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждает, что лидеры России, США и КНР являются частью "глобального сдвига", якобы работающего против Европы.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
РоссияСШАОрмузский проливКирилл ДмитриевЭммануэль МакронЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала