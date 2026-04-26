ЕС и Британию в мае накроет цунами энергокризиса, считает Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им колоссальные потери, считает Кирилл Дмитриев.
- Глава РФПИ полагает, что ЕС и Британии нужно скорректировать подход и меры, чтобы справиться с ситуацией.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев полагает, что в мае Евросоюз и Великобританию накроет цунами энергетического кризиса, которое принесет им колоссальные потери.
"Вместо того, чтобы постоянно искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач, необходима деэскалация. ЕС и Британия понесут колоссальные потери от цунами энергетического кризиса, которое обрушится в мае, и (им - ред.) нужно скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить", - написал Дмитриев в соцсети X.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
