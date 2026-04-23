22:13 23.04.2026 (обновлено: 22:36 23.04.2026)
В Кремле прокомментировали планы Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия

Московский Кремль. Архивное фото
  • Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия конфронтацией.
  • Так он прокомментировал соответствующее предложение, которое сегодня сделало финское правительство.
  • Ранее он предупреждал об ответных мерах в случае развертывания такого оружия.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия конфронтацией.
"Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении", — сказал он в эфире Первого канала.
В Финляндии сделали резкое заявление о России
Ранее в четверг финское Министерство обороны сообщило, что правительство внесло в парламент предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
Впервые с этой инициативой в начале прошлого месяца выступил глава военного ведомства Антти Хяккянен. На минувшей неделе власти в Хельсинки опубликовали доклад, в котором заверили, что республика не будет размещать ОМУ в мирное время и не станет ядерной державой. Песков тем не менее предупреждал, что развертывание такого оружия станет угрозой для России и Москва примет ответные меры.
В последнее время европейские страны усилили риторику в этой области. Так, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины страна увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях. Среди последних, как сообщается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
"В районе Санкт-Петербурга": в США предупредили о плане НАТО против России
В миреФинляндияРоссияДмитрий ПесковЯдерное оружиеНАТО
 
 
