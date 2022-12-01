Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон
Макрон: Франция и США не будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг в Вашингтоне.
"Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем. Если мы хотим добиться устойчивого мира, мы должны уважать украинцев и тот факт, что они сами должны выбрать условия и момент для переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Байденом возможность вовлечь Украину в переговоры с Россией с учетом приближения зимы и энергетического кризиса.
Трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на Украине на годы.
Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.