https://ria.ru/20221201/makron-1835737310.html

Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон

Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон - РИА Новости, 01.12.2022

Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон

Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T22:37

2022-12-01T22:37

2022-12-01T22:37

в мире

эммануэль макрон

джо байден

джон кирби

украина

россия

сша

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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг в Вашингтоне.Трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на Украине на годы.Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.

https://ria.ru/20221201/makron-1835730549.html

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, джо байден, джон кирби, украина, россия, сша