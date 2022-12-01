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Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон - РИА Новости, 01.12.2022
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Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон
Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон - РИА Новости, 01.12.2022
Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон
Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T22:37
2022-12-01T22:37
в мире
эммануэль макрон
джо байден
джон кирби
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг в Вашингтоне.Трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на Украине на годы.Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, джон кирби, украина, россия, сша
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Джон Кирби, Украина, Россия, США
22:37 01.12.2022
 
Франция и США не будут принуждать Украину к переговорам, заявил Макрон

Макрон: Франция и США не будут давить на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг в Вашингтоне.
"Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем. Если мы хотим добиться устойчивого мира, мы должны уважать украинцев и тот факт, что они сами должны выбрать условия и момент для переговоров", - сказал Макрон, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Байденом возможность вовлечь Украину в переговоры с Россией с учетом приближения зимы и энергетического кризиса.
Трансляцию вел Елисейский дворец в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.
По словам источников, просьба американских чиновников направлена не на то, чтобы подтолкнуть Украину к столу переговоров, а чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на Украине на годы.
Позже представитель Белого дома Джон Кирби отверг это сообщение, отметив, что никто из США не толкает Владимира Зеленского к переговорам с Россией, а решение о готовности к ним примет Киев.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Франция и США усилят военную помощь Украине, заявил Макрон
 
В миреЭммануэль МакронДжо БайденДжон КирбиУкраинаРоссияСША
 
 
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