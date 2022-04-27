https://ria.ru/20220427/makron-1785811043.html

Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом

Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом - РИА Новости, 27.04.2022

Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом

Конституционный совет Франции в среду официально утвердил переизбрание Эммануэля Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:13

2022-04-27T18:13

2022-04-27T18:24

в мире

эммануэль макрон

франция

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марин ле пен

лоран фабиус

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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Конституционный совет Франции в среду официально утвердил переизбрание Эммануэля Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая."Эммануэль Макрон получил 18 768 639 голосов, то есть 58,55% голосов, Марин Ле Пен - 13 288 688 голосов, что равняется 41,45% голосов. Таким образом, Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов, поэтому Конституционный совет провозглашает господина Макрона новым президентом республики", - объявил в среду председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.Он сообщил, что новый мандат президента начнется с 14 мая.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

https://ria.ru/20220427/vstrecha-1785693023.html

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Владимир Лаврентьев

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