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Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом - РИА Новости, 27.04.2022
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Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом
Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом - РИА Новости, 27.04.2022
Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом
Конституционный совет Франции в среду официально утвердил переизбрание Эммануэля Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:13
2022-04-27T18:24
в мире
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
лоран фабиус
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Конституционный совет Франции в среду официально утвердил переизбрание Эммануэля Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая."Эммануэль Макрон получил 18 768 639 голосов, то есть 58,55% голосов, Марин Ле Пен - 13 288 688 голосов, что равняется 41,45% голосов. Таким образом, Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов, поэтому Конституционный совет провозглашает господина Макрона новым президентом республики", - объявил в среду председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.Он сообщил, что новый мандат президента начнется с 14 мая.Во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
https://ria.ru/20220427/vstrecha-1785693023.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, лоран фабиус
18:13 27.04.2022 (обновлено: 18:24 27.04.2022)
 
Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом

Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом на второй срок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 апр - РИА Новости. Конституционный совет Франции в среду официально утвердил переизбрание Эммануэля Макрона президентом республики, его новый мандат начнется с 14 мая.
"Эммануэль Макрон получил 18 768 639 голосов, то есть 58,55% голосов, Марин Ле Пен - 13 288 688 голосов, что равняется 41,45% голосов. Таким образом, Эммануэль Макрон получил абсолютное большинство голосов, поэтому Конституционный совет провозглашает господина Макрона новым президентом республики", - объявил в среду председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус.
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Он сообщил, что новый мандат президента начнется с 14 мая.
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В миреЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022Марин Ле ПенЛоран Фабиус
 
 
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