Стармер провел переговоры с Трампом после инцидента со стрельбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стармер провел телефонные переговоры с Трампом после инцидента со стрельбой в гостинице Washington Hilton.
- Он осудил инцидент со стрельбой и заявил о неприемлемости насилия против демократических институтов и свободы прессы.
- Лидеры обсудили необходимость возобновления судоходства в Ормузском проливе.
ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой в США, заявила канцелярия главы британского правительства.
"Премьер провел переговоры с президентом Трампом. Он передал свои наилучшие пожелания президенту и первой леди (Меланье) после шокирующих сцен, произошедших вчера вечером на ужине для корреспондентов в Белом доме. Он (также - ред.)... пожелал скорейшего выздоровления раненому служащему", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В ходе разговора лидеры также обсудили необходимость возобновления судоходства в Ормузском проливе, добавила канцелярия.
"Премьер сообщил о последних шагах в реализации его совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы по восстановлению свободы судоходства", - уточняется в заявлении Даунинг-стрит.
Канцелярия главы британского правительства 12 апреля объявила, что Стармер и Макрон на фоне американской блокады Ормузского пролива подчеркнули необходимость обеспечения в нем свободы судоходства. Кроме того, лидеры обсудили важность деэскалации и поддержания перемирия на Ближнем Востоке.
В субботу в гостинице Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами администрации США, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая американского лидера и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан. Один из агентов Секретной службы получил ранения, однако в воскресенье телеканал NBC отметил со ссылкой на источник, что он уже выписан из больницы.