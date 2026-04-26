Стармер провел переговоры с Трампом после инцидента со стрельбой

ЛОНДОН, 26 апр - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой в США, заявила канцелярия главы британского правительства.

"Премьер провел переговоры с президентом Трампом. Он передал свои наилучшие пожелания президенту и первой леди (Меланье) после шокирующих сцен, произошедших вчера вечером на ужине для корреспондентов в Белом доме. Он (также - ред.)... пожелал скорейшего выздоровления раненому служащему", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.